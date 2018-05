Tuckernd auf Rundkurs

MAGELSEN/EITZENDORf - Von Horst Friedrichs. Mit ihren Pferdestärken können sie nicht protzen, und auf der Straße müssen sie sich von Radfahrern überholen lassen. Doch ihre Fahrer legten am Himmelfahrtstag Anreise-Entfernungen von 20 Kilometern und mehr geduldig im Schneckentempo zurück, denn in Magelsen winkte ein Ziel, das die Herzen von Trecker-Fans höher schlagen ließ.

Sage und schreibe 58 von ihnen waren es, die an der ersten gemeinsamen Trecker-Ausfahrt des Dörpsvereins Eitzendorf und der Interessengemeinschaft „De Ole Schüün“ in Magelsen teilnahmen. Der Rundkurs, zu dem alle gemeinsam in Magelsen aufbrachen, umfasste noch einmal 27 Kilometer.

Diese Entfernung wurde durch einen sorgfältig geplanten, landschaftlich reizvollen Umweg erreicht, den die Trecker-Fans abfuhren, bis sie die Zwischenstation in Wechold und schließlich das Ziel, den Dörpsplatz in Eitzendorf, erreichten. Von dort aus traten die Teilnehmer dann einzeln, jeder für sich, den Heimweg an. Gegen Mittag waren sie zuvor buchstäblich aus allen Himmelsrichtungen bei der „olen Schüün“ in Magelsen eingetroffen, wo die Organisatoren auf dem weitläufigen Gelände sogleich dafür sorgten, dass die Fahrer ihre schmucken Oldtimer-Trecker zur passenden Marschformation – in Fünfergruppen – aufstellten.

Um 13 Uhr, unmittelbar bevor das Startsignal gegeben wurde, begrüßten Hartmut Westermann von „De ole Schüün“ Magelsen und Ralf Winkler vom Dörpsverein Eitzendorf die versammelten Trecker-Fans und erläuterten ihnen noch einmal den Streckenverlauf. Angesichts der enorm erfreulichen Resonanz auf die Veranstaltung, so Winkler und Westermann einmütig, wird es davon nächstes Jahr bestimmt eine Neuauflage geben. Mithilfe von Sicherungsposten der Feuerwehr gingen die Trecker-Oldies dann auf Tour. In sonorem Dieselton tuckernd und brummend, bogen sie zunächst nach links auf die Landesstraße in Richtung Verden.

Erste Stationen waren zunächst Dahlhausen und Obernhude. Von dort aus ging es dann zurück nach Magelsen, wo bei der „Hexenstube“ nach Wienbergen abgebogen wurde. Über Hingste, Mehringen und Heesen führte die Route – teilweise auf dem Weserradweg – weiter bis nach Wechold. Dort legten die Ausfahrt-Teilnehmer beim Landcafé einen Zwischenstopp mit Kaffee und Kuchen ein. Am Gasthaus „Peitsche“ vorbei ging es weiter nach Eitzendorf, wo es auf dem Dörpsplatz auch noch einmal Essen und Trinken gab.

Nach angeregten Gesprächen und mit der Freude auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr traten die Teilnehmer schließlich die Heimreise an.