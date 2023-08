„Trödel Bärbel“ will das Sammeln endlich lassen: Ein letzter Ausverkauf

Von: Nala Harries

Teilen

„Alles ist zugestellt“, sagt Bärbel Thorns alias „Trödel Bärbel“. Damit soll jetzt endgültig Schluss sein. © nala harries

Hoyerhagen – Geschirr, zahlreiche Schuhe, Deko-Artikel, etwas Schmuck, Tischdecken mit Spitzenbesatz, Kerzen, viele Brillen und Hüte in den verschiedensten Varianten, eine Puzzlesammlung, Bastelmaterialien, Muscheln, Bilder, Lampen, Kleidung und etliche andere Dinge hortet Bärbel Thorns in ihrem ehemaligen Partyraum, zwei Fluren und einem angrenzenden Schuppen.

Seit Jahren sammelt die Hoyerhägerin, die vielen unter dem Namen „Trödel Bärbel“ bekannt sein mag, was das Zeug hält. Und schon mehrmals hat sie versucht, all ihre Sachen loszuwerden. Aber bisher ohne lang anhaltenden Erfolg. Doch jetzt soll endlich Schluss sein mit der Sammelei.

Bärbel Thorns möchte Platz schaffen, sie brauche Luft zum Atmen. „Alles ist zugestellt, selbst unser geliebter Billardtisch, den ich mit meinem Mann wieder nutzen möchte“, beschreibt sie den aktuellen Zustand. Ihr reicht es jetzt. Daher möchte sie am Samstag, 5. August, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr an der Dorfstraße 1 einen großen Ausverkauf veranstalten.

„Helft mir, meine Sachen endlich loszuwerden“, ruft die Hoyerhägerin alle Interessierten dazu auf, mit einem Karton vorbeizuschauen und alles gegen einen kleinen Obolus mitzunehmen, was ihnen gefällt – nicht nur im Haus, sondern auch im Außenbereich. Viele der Schätze möchte sie zudem verschenken. Das soll allerdings dann auch wirklich das allerletzte Mal sein, unterstreicht die gelernte Anwalts- und Notargehilfin. Danach wird das Hinweisschild an der Straße abgenommen, und das Trödeln bei Bärbel Thorns soll der Vergangenheit angehören. So ist jedenfalls der Plan.

Einige der hochhackigen Schuhe hat Bärbel Thorns auch schon als Handyhalterung verkauft, erzählt sie. © Nala Harries

Schon mehrmals hat sie versucht, alles zu verkaufen. Doch immer wieder häufte sich neuer Trödel bei ihr an. So stammen die Sachen beispielsweise von Verwandten, Freunden und Bekannten, die dafür keine Verwendung mehr fanden, oder aber von Haushaltsauflösungen. „Es ist mir irgendwie in den Kopf gehämmert, dass irgendwer die Dinge sicherlich noch gebrauchen kann“, erzählt „Trödel Bärbel“, wie es fortlaufend zu den vollen Regalen, den zugestellten Tischen und den behängten Wänden gekommen war. „Ja, das ist zu einer Sucht geworden“, gesteht sich die Sammlerin ein. „Ich kann einfach nichts wegwerfen“, fügt sie hinzu.

Aber nur noch wenige würden gebrauchte Kleidung, Deko-Artikel und Co. haben wollen, hat Bärbel Thorns mittlerweile festgestellt und spielt damit auf den verbreiteten Trend an, Dinge leichtherzig wegzuwerfen. „Das ist traurig“, findet die Hoyerhägerin, die in den vergangenen Jahren stets mit Begeisterung den Flohmarkt an der Dorfstraße organisiert hat. Aus diesem Grund, aber auch, um endlich wieder Freunde in den ehemaligen Partyraum einladen zu können, möchte die leidenschaftliche Sammlerin nun einen Schlussstrich ziehen. Schon an den vergangenen zwei Samstagen hat die Frührentnerin ihre Türen zum Stöbern geöffnet. „Da ist schon einiges weggegangen, aber mein Mann sagt, dass man noch keine Lücken in den Regalen erkennen könne“, erzählt sie.

Knapp 30 Puzzle sind noch zu haben. Bei vielen sind die Eckstücke bereits vorsortiert und einzeln abgepackt. © Nala Harries

Die rund 200 Exemplare ihrer Hutsammlung hängen jedenfalls noch an den Wänden. „Einige davon habe ich selbst für wenig Geld bei einem Flohmarkt erstanden“, erinnert sich Bärbel Thorns. Zu vielen ihrer Schätze könne sie eine Geschichte erzählen, meint die Hoyerhägerin und zeigt dazu unter anderem auf eine alte Wanduhr und einen imposanten Kronleuchter. Letzterer gehört zu ihren Lieblingsstücken. „Das tut schon ein bisschen weh, all das nun wegzugeben“, sagt sie mit Blick auf diesen Samstag. „Aber ich freue mich und bin dankbar für jeden, der mir etwas abnimmt.“

Denn in ihre Wohnung kann die Hoyerhägerin ihren Trödel nicht mitnehmen. Falls beim Ausverkauf also etwas übrig bleiben sollte, möchte sie den Rest voraussichtlich zur Arbeiterwohlfahrt bringen, dem Kindergarten spenden oder die Sachen zum Verschenken an die Straße stellen.

Dass sie nun endlich Platz schaffen möchte, dass habe besonders ihren Mann gefreut. „Der hat gejubelt“, erinnert sich Bärbel Thorns und weiter: „Die Hauptsache ist, dass wir nun eine andere Beschäftigung für dich finden, hat er gesagt.“ Diesbezüglich hat „Trödel Bärbel“ aber schon eine Idee. Bereits seit 2004 fertigt sie Besteckschmuck an. Das möchte sie auch weiterhin tun. Außerdem könnte sie sich vorstellen, Workshops zu dieser Thematik zu geben. Auch Basteln mag sie gern.

Ob sie sich zukünftig von Haushaltsauflösungen und Flohmärkten fernhält, das kann die Hoyerhägerin aber noch nicht mit Sicherheit sagen. Vorgenommen hat sie es sich auf jeden Fall. „Würde ich hingehen, dann möchte ich auch Sachen retten“, habe ihr die Erfahrung gezeigt.