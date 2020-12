Trecker der Hoffnung

Landkreis – Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ machten sich am Sonntag mehrere Treckerkonvois auf den Weg durch den Landkreis Diepholz.

„Wir wollen Licht ins Dunkel dieser besonderen Zeit und Kinderaugen zum Strahlen bringen“, sagt Lüder Hartmann. Er gehört zu dem Team der Landwirte, die am Nachmittag einen Konvoi aus knapp 70 Schleppern von Wietzen zum Kinderheim Kleine Strolche in Graue bei Asendorf anführten. Die Kinder erhielten kleine Präsente und die Einrichtung eine Spende. Gehalten werden durfte wegen der Corona-Auflagen allerdings nicht. Von dort ging es anschließend weiter über die Dörfer in Richtung Syke. „Die Aktion ist außerdem als Dankeschön an alle gedacht, die in dieser Zeit helfen: Altenpfleger, medizinisches Personal, Pflegekräfte.“

In Stuhr machte sich ein Treck aus 14 Fahrzeugen zu einem Rundkurs auf den Weg: Von Fahrenhorst über Seckenhausen, Brinkum und Moordeich bis Varrel und zurück nach Fahrenhorst. Wie Sprecherin Mareike Schünemann erklärte, wollten die Landwirte mit dieser Fahrt nicht zuletzt auch auf das Schicksal des kleinen Justus Fehse aufmerksam machen: Der Siebenjährige hat Leukämie und hofft auf einen Stammzellenspender (wir berichteten). mwa