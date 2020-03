Tödlicher Unfall: Frau tritt auf Straße und wird von Auto erfasst

Eine Fußgängerin ist am Donnerstag von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Hoya - Auf der Weserstraße in Hoya hat sich am Donnerstag gegen 8.40 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 56-jähriger Mann aus Eystrup befuhr dort laut Angaben der Polizei mit seinem Auto die Phillip-Schwarze-Straße und wollte in Höhe des dortigen Supermarktes nach links auf die Weserstraße in Richtung Hassel einbiegen.

Zum gleichen Zeitpunkt wollte laut der Meldung der Polizeibeamten eine 65-jährige Frau aus Hoya die Fahrbahn der Weserstraße überqueren. Dazu ging sie durch den dortigen Bewuchs, trat auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug des Eystrupers erfasst.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte sowie der Notarzt konnten nur noch den Tod der Frau feststellen, heißt es vonseiten der Polizei. Zeugen, die sich bislang nicht bei der vor Ort anwesenden Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hoya unter Telefon 04251/934640 in Verbindung zu setzen.