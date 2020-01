Die Tiefe der russischen Melancholie

„Maxim Kowalew Don Kosaken“ überzeugen mit machtvoller und feinfühliger Stimmgewalt

+ Stimmliche Brillanz und machtvolle Tonvolumen bieten die „Maxim Kowalew Don Kosaken“ bei ihrem Konzert in Hoya. Tenor Sergeij Malkin (links) fungiert neben seiner Rolle als Sänger zugleich als Dirigent. Nikolai Bykov (rechts) sorgt mit seinem Knopfakkordeon für Schwung und Rhythmus. Als Moderator informiert Dimitrij Belov (Zweiter von rechts) die Zuschauer über die Programmfolge. Foto: HORST FRIEDRICHS

Hoya - Von Horst Friedrichs. „Es steht ein Soldat am Wolgastrand“ – sangen die „Maxim Kowalew Don Kosaken“ am Dienstagabend im Kulturzentrum Martinskirche in Hoya, wobei das geistige Auge der ergriffenen Zuhörer auf Wanderschaft ging. Den sieben schwarz uniformierten Sängern gelang es mit ebenso machtvoller wie feinfühliger Stimmgewalt, die russische Seele im Vorstellungsvermögen der Zuhörer auszubreiten und sie zugleich in die scheinbar endlose Weite der russischen Landschaft und die unendliche Tiefe der russischen Melancholie mitzunehmen.