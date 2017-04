Zum Abschied mit Gold geehrt

Horst Oetzel als Leiter der THW-Bundesschule Hoya im Ruhestand

+ Der verabschiedete Schulleiter Horst Oetzel (rechts) mit (von links) seiner Nachfolgerin Sabine Lützelschwab, THW-Präsident Albrecht Broemme und den Vorsitzenden der THW-Landeshelfervereinigung, Axel Knoerig. - Foto: Michael Wendt

Hoya - Das Bläserquartett vom Heeresmusikkorps Hannover spielte „Time to say goodbye“, und genau das tat Horst Oetzel Donnerstagnachmittag: Er verabschiedete sich nach 46 Dienstjahren beim Technischen Hilfswerk (THW) in den Ruhestand. 43 davon hat er in der Bundesschule Hoya verbracht, die er seit 2004 leitete. Als seine Nachfolgerin begrüßte THW-Präsident Albrecht Broemme Sabine Lützelschwab aus Duddenhausen. Die Diplom-Ökotrophologin hat 2001 als Aushilfskraft in der Küche der Bundesschule angefangen, wurde später Sachbearbeiterin, Lehrkraft und war zuletzt Gleichstellungsbeauftragte für das gesamte THW.