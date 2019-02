Thriller-Autor Andreas Winkelmann veröffentlicht Liebesroman und liest im Filmhof Hoya

Hoya - Von Christel Niemann. Sie sind die Gefühlsexperten der Buchindustrie und erzielen traumhafte Auflagen. Trotzdem werden die Verfasser von Liebesromanen gerne belächelt und von Kritikern weitestgehend ignoriert. „Völlig zu Unrecht“, findet der bekannte Thriller-Autor Andreas Winkelmann.

Er hat sich inzwischen sogar selbst an das gefühlsbesetzte Genre gewagt und unter dem Pseudonym Hendrik Winter seinen bislang 16. Roman „Die Antwort auf vielleicht“ geschrieben, der kürzlich im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen ist. Das Taschenbuch wird vom Autor am Dienstag, 12. Februar, um 20 Uhr im Rahmen einer Premierenlesung im Filmhof Hoya vorgestellt.

Er ist also wieder da: Das Warten auf das nächste Buch von Andreas Winkelmann, alias Frank Kodiak und jetzt auch alias Hendrik Winter, hat ein Ende. Und es soll sich gelohnt haben. Das finden jedenfalls diejenigen, die bereits das Vergnügen hatten, diese doch deutlich weich gespültere Literaturvariante aus der Feder des Thriller-Autors vorab zu lesen.

Für seinen 400 Seiten starken Genre-Erstling gab es nämlich bereits viel Zustimmung aus dem Familien- und Freundeskreis und auch der Verlag habe zügig zugegriffen, als er das Manuskript angeboten bekam.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen der Taxifahrer Adam und ein Fahrgast. Die beiden begegnen sich über Monate hinweg immer wieder. Es geht es um Beziehungen, um die Entwicklung, wenn man am Schicksal anderer teilnimmt, um Nähe und Distanz, aber auch um Liebe und um Liebeskummer.

Hauptprotagonist ist der Taxifahrer Adam, der nicht damit gerechnet hat, sich in eine der Patientinnen zu verlieben, die er täglich zur Chemotherapie und zurück nach Hause fährt. Doch dann steigt eines Tages Jessi in sein Taxi - jung, schön und todkrank. Ehe er sich versieht, ist es um ihn geschehen. Als er erfährt, dass Jessi vielleicht nur noch wenige Wochen zu leben hat, setzt er alles daran, ihr diese Zeit so schön wie möglich zu machen. Und er hat ein Ziel: Jessis größten Wunsch zu erfüllen. Zudem erkennt er, dass auch er seine Träume vielleicht nicht bis „irgendwann einmal“ aufschieben sollte.

„Ich bin selbst gespannt, wie das Buch ankommt“, sagte Winkelmann beim Pressetermin im Filmhof Hoya. Den Plot beschreibt er als zu 60 Prozent biografisch und der Roman sei mehr ein Drama als eine Liebesgeschichte. Dass das Werk „Die Antwort auf vielleicht“ zwar erst jetzt veröffentlicht wird, aber gar nicht so neu ist, war eines der Dinge, die Winkelmann verriet: „Ich bin früher selbst ein solches Taxi gefahren und habe dabei eine 25-jährige Frau kennengelernt. Wir haben während der Fahrten viele Gespräche geführt, wobei mir einiges auch emotional sehr nahe gegangen ist.

Sie war schließlich erst 25 Jahre alt, hatte eine fünfjährige Tochter und nur noch ein halbes Jahr zu leben“, berichtet Winkelmann. Das Taxifahren hat der Autor bereits vor Jahren aufgegeben, die damit verbundenen schicksalsschweren Erinnerungen indes haben ihn nie losgelassen. Aber gibt es vielleicht doch ein Happy End, auf das die Leser hoffen dürfen? „Das gibt es auch, nur vielleicht nicht ganz so, wie man sich ein Happy End gemeinhin vorstellt“, sagt Winkelmann, den die emotionsgeladene schwierige Ausgangslage und die damit verbundene Zerrissenheit der Beteiligten beim Schreiben sicher ebenfalls gereizt hat.

Dass er dabei auch eigene Erinnerungen beleuchtet und sich damit auseinandergesetzt hat, war für den Autor vermutlich noch ein weiterer Spannungsmoment, der ohne Zweifel und Schmerz vermutlich nicht abgegangen ist. Aber das gängige Muster eines Liebesromans wäre für den Schreiberling, der sonst in der Oberliga der Thrillerautoren spielt, vermutlich schlichtweg zu einfach gewesen.

Obwohl als Roman gerade erst erschienen, hat „Die Antwort auf vielleicht“ bereits die Option auf eine Verfilmung für die Kinos. Das von Markus Knüfken verfasste Drehbuch liegt einer Produktionsfirma vor, jetzt, so Winkelmann, müsse man abwarten, ob es klappt, erzählt er von den Produktionsplanungen.