TenneT verlegt Erdkabel zwischen Verden und Hoya: Baubeginn Anfang Juni

Von: Nala Harries

Teilen

Wolfram Flebbe ist der Teilprojektleiter der Erdkabelanlage bei TenneT. Er zeigt, wie die verschiedenen Schichten des Kabels aussehen. © nala harries

Samtgemeinde – Die Bauarbeiten für den rund 153 Kilometer langen Ersatzneubau der Stromleitung Stade-Landesbergen schreiten voran. Der verantwortliche Netzbetreiber TenneT erneuert dafür unter anderem die rund 60 Jahre alte Höchstspannungsleitung zwischen Verden und Hoya (Abschnitt 5).

Größtenteils wird das Projekt in diesem Abschnitt über eine Freileitung, also über Strommasten, realisiert. Doch es muss auch ein Erdkabel verlegt werden. Die bauvorbereitenden Maßnahmen sind bereits gestartet, offizieller Baubeginn ist dann Anfang Juni.

„Das Verlegen eines Erdkabels ist an den Stellen nötig, an denen wir beispielsweise den Mindestabstand zur Bebauung mit einer Freileitung nicht einhalten können“, erklärt Renate Gaus, Referentin für Bürgerbeteiligung bei TenneT. Dies gebe der Gesetzgeber so vor. Für den Netzbetreiber entstehen beim Verlegen des Erdkabels im Vergleich zum Bau einer Freileitung jedoch höhere Kosten: „Ein Kilometer Freileitung kostet knapp zwei Millionen Euro. Beim Erdkabel sind die Kosten vier- bis sechsmal höher“, verrät Gaus über die finanziellen Auswirkungen. Neben dem Kabel würde aber auch noch eine sogenannte Kabelübergangsanlage benötigt, um von der Freileitung auf das Erdkabel wechseln zu können.

Experte auf diesem Gebiet ist Wolfram Flebbe. Insgesamt belaufe sich der Erdkabel-Abschnitt zwischen Verden und Hoya auf 1,9 Kilometer, jedoch müssten insgesamt zwei mal sechs Erdkabel verlegt werden, berichtet er. Vorgesehen ist dies zwischen dem Umspannwerk nördlich von Mehringen bis zur neuen Kabelübergangsanlage an der Landesstraße 331 südlich von Mehringen. In diesem Zuge müsse auch die Hoyaer Emte sowie die Landesstraße 201 gekreuzt werden. Für letztere sei während der Bauarbeiten jedoch keine Sperrung notwendig.

Schon im November 2022 seien die Kabellieferanten beauftragt worden. Im März 2023 dann ebenso eine archäologische und ökologische Bodenuntersuchung. Ferner erstellt TenneT für das Vorhaben ein Bodenschutzkonzept. Dieses regelt, wie vorgegangen werden muss, um die Böden nicht zu schädigen. So dürfte die Erde bei der Herausnahme für die Kanäle und der späteren Wiedereingabe nicht irritiert werden. „Deswegen müssen sie sortenrein gelagert werden“, erklärt Wolfram Flebbe.

Auch das Thema Wärme sei diesbezüglich besonders für Landwirte ein wichtiges Stichwort, meint Renate Gaus. Denn die Erde dürfe durch die Höchstspannungskabel natürlich nicht viel wärmer werden als zuvor. „Im Inneren darf es maximal bis zu 90 Grad heiß werden, aber die Kabel werden nie durchgängig ganz ausgelastet“, so die Referentin für Bürgerbeteiligung. Der Temperaturunterschied zwischen dem kabelnahen Boden und dem Boden an der Oberfläche solle maximal ein Grad höher sein. Dieser Wert sei das Ergebnis der Berechnungen und der bisherigen wissenschaftlichen Begleitung sowie von bereits existierenden Erdkabel-Pilotstrecken.

Bei einer 380-kV-Leitung, wie TenneT sie baut, seien jeweils zwölf Kabel vonnöten, die aufgeteilt in zwei Kabelgräben nebeneinanderliegen. 158 Millimeter Durchmesser weise das größte Kabel auf, weiß Flebbe. „46,4 Kilo wiegt es pro Meter. Das ist also ein sehr mächtiges Kabel“, unterstreicht er.

Die Arbeiten würden sektionsweise verlaufen. Demnach müsse erst einmal gebuddelt werden, sodass ab Juni die Rohrleerleitungen in den Boden eingebracht werden können. Ab September 2024 will TenneT dann die Kabel ziehen. Verschwinden sollen Kabel und Rohre in einer Tiefe von rund 1,60 Meter. Trotz Höchstspannung könne eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung auf den betroffenen Flächen aber weiterhin stattfinden, versichert Renate Gaus. Was jedoch nicht erlaubt ist, ist die Anpflanzung von Gehölzen, die höher als fünf Meter wachsen. „Kleinere Weihnachtsbäume wären aber in Ordnung.“ Und falls doch mal jemand zu tief buddeln sollte, werde er mit gelben Hinweisbändern spätestens in einer Tiefe von 1,20 Metern gewarnt.

Anfang 2025 soll das Erdkabel im Abschnitt 5 verlegt sein, hat TenneT sich als Ziel gesetzt. „Dann wird über eine Hochspannungsprüfung sichergestellt, dass die Anlage korrekt und funktionstüchtig installiert wurde“, sagt Flebbe. Im zweiten Quartal 2025 stehen noch Restarbeiten an, bis das Projekt endgültig abgeschlossen werden kann.