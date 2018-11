Die Suche nach der Gabe zur Versöhnung

Hoya - Von Uwe Campe. 80 Jahre ist es jetzt her, dass auch in Hoya die Fensterscheiben jüdischer Geschäfte eingeworfen wurden, die Synagoge in Flammen aufging und jüdische Mitbürger verhaftet wurden. „Auch in Hoya wurde aufgeräumt“ titelte das Hoyaer Wochenblatt am 11. November 1938.

Die sogenannte Reichskristallnacht vom 9. auf den 10. November 1938 nahmen die Interessengemeinschaft Synagoge des Vereins Heimatmuseum Grafschaft Hoya sowie die evangelische Kirchengemeinde Hoya – wie bereits in den vergangenen 22 Jahren – zum Anlass, im Rahmen einer Feierstunde vor dem früheren Standort der Synagoge in der Deichstraße an die damaligen Ereignisse und ihre Folgen zu erinnern.

Auch in diesem Jahr hatten sich dazu wieder zahlreiche Bürger aus Hoya und Umgebung eingefunden. Zunächst kam Pastor Andreas Ruh in bewegenden Worten auf die von den Nationalsozialisten als „Volkszorn“ kaschierten damaligen Geschehnisse zurück, der auch die Hoyaer Synagoge, von der im Übrigen nur ganz wenige Bilder vorliegen, durch SA-Männer zum Opfer fiel. Er machte deutlich, wie wichtig es gerade in Zeiten zunehmender rechtspopulistischer Tendenzen sei, diese Vorkommnisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Heike Huth von der IG würdigte anschließend in sehr persönlichen Worten Albert Blumenthal, den 1932 in Hoya geborenen und in diesem Jahr in San Francisco im Alter von 86 verstorbenen älteren Bruder der Hoyaer Ehrenbürgerin Marion Blumenthal Lazan, der wie seine Schwester den Holocaust überlebte. Während Marion vielen durch ihr öffentliches Wirken bekannt ist, blieb Albert immer im Hintergrund. Er war Inhaber einer Unternehmensberatungsgesellschaft und wie seine Frau Diane, mit der er über 50 Jahre verheiratet war, zwar jüdisch, aber nicht religiös. Das kinderlose Paar liebte Kunst und Musik, reiste viel in der Welt umher und unterstützte amerikanische Schüler und Studenten mit großzügigen Stipendien.

Mit seiner Mutter Ruth und seiner Schwester Marion war er zeitlebens eng verbunden, ihr gemeinsames Überleben des Holocaustes hat sie für immer zusammengeschweißt. Während Marion die traumatischen Erlebnisse ihrer Kindheit mit Hilfe des Glaubens und der Öffnung nach Außen bewältigte, hat Albert einen eher nach innen gerichteten Weg gesucht. Heike Huth hob besonders hervor, dass aber beide, wenn auch auf unterschiedliche Weise, die Gabe zur Versöhnung gefunden haben.

Im Jahr 2007 unternahm Albert Blumenthal seine letzte Deutschlandreise, die ihn auf der Spurensuche nach seiner Urgroßmutter in Perleburg und Paderborn bis in die Niederlande führte, von wo er selbst als 16-jähriger in die „Neue Welt“ aufgebrochen war. In der Folge skizzierten Mitglieder der IG Synagoge die einzelnen Stationen dieser Reise: Perleburg in Brandenburg – Paderborn – Nienburg – Hoya – Lager Westerbork in Holland – Bergen-Belsen – Tröbitz in der Niederlausitz – Amsterdam – San Francisco.

Die Gedenkfeier wurde von Thomas Denker aus Martfeld mit getragenen jüdischen Weisen auf dem Akkordeon musikalisch untermalt. Abschließend verlas Paul Christoph Preus die Familiennamen und Wohnsitze der insgesamt 41 deportierten Mitglieder der jüdischen Gemeinde aus Hoya und Bücken, von denen viele nicht überlebten. Es waren die Familien Beermann, Behrens, Bieber, Blumenthal, Cohn, Deichmann, Elias, Isenbeck, Kahn, Liebmann, Löwenstein, Magnus und Meyburg. Zudem erinnerte er auch an die ehemals in Bruchhausen-Vilsen lebenden Juden.

Bevor Pastor Ruh die Besucher mit dem Gruß „Gott befohlen“ verabschiedete, stellten Schüler der Marion-Blumenthal-Oberschule an der Gedenkstätte Kerzen für die Opfer auf.