300 Strohballen brennen in Hämelhausen: War es Brandstiftung?

300 Strohballen haben in der Grafschaft Hoya gebrannt.

Ein Landwirt aus Hämelhausen bemerkte in der Nacht zu Freitag Feuer auf einem Acker neben seinem Grundstück in Hämelhausen. Dort brannten gut 300 Strohballen.

Hämelhausen - Rund 300 Strohballen standen auf einem Acker in Hämelhausen in der Nacht zu Freitag in Flammen, teilte die Polizei mit. Der Bewohner eines Gehöfts des angrenzenden Grundstücks bemerkte das Feuer gegen 1.15 Uhr. Der Landwirt hatte mit einer Plane abgedeckte Strohrundballen auf dem Acker gelagert.

Strohballen-Brand bei Hoya: Polizei vermutet Brandstiftung

Insgesamt 48 Feuerwehrleute der örtlichen Wehren rückten zur Brandbekämpfung aus. Nachdem das Feuer im Laufe des Vormittags gelöscht werden konnte, nahm die Polizei Hoya die weiteren Ermittlungen auf und geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Hinweise auf einen möglichen Täter nimmt die Polizei in Hoya telefonisch unter 04251/934640 entgegen.

In der Samtgemeinde Grafschaft Hoya gab es in jüngster Vergangenheit mehrere Strohballen-Brände. Ende August hatte die Polizei 13 Fälle notiert, bei denen es sich um Brandstiftung handeln könnte. Auch im benachbartem Dörverden standen 300 Strohballen in Vollbrand.