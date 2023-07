Ran ans Pflaster: Stadt Hoya will Hingster Weg und Straße Am Sportplatz erneuern

Von: Nala Harries

Teilen

Der rote Klinker des Hingster Wegs soll weg. Stattdessen möchte die Stadt den knapp 270 Meter langen Abschnitt mit Betonverbundpflaster ausbauen. © nala harries

Hoya – Einige Straßen und Wege in Hoya weisen Mängel auf. Doch das soll bald ein Ende haben. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss sowie der Stadtrat beschäftigten sich nun intensiv mit den Problemen und kamen zu dem Schluss: Es muss zeitnah etwas unternommen werden. Und das geschieht im Übrigen auf Kosten der Stadt, denn die hat vor Kurzem die Straßenausbaubeitragssatzung aufgehoben (wir berichteten). Damit fallen für Anwohner künftiger Baumaßnahmen keine anteiligen Kosten mehr an.

Dabei handelt es sich unter anderem um den Hingster Weg, genauer gesagt um ein 270 Meter langes Teilstück der Strecke, das von der verlängerten Deichstraße abzweigt und in eine Straße im Gewerbegebiet Hoya-Nord beziehungsweise in den Deichverteidigungsweg Richtung Hingste mündet. Der Weg gehört zum beliebten Weserradweg, den im hiesigen Bereich jährlich rund 70 000 Radtouristen nutzen. Das Problem: „Er weist erheblichen Ausbaubedarf auf“, erläuterte Bauamtsmitarbeiter Rolf Walnsch. Fritz Groß (CDU) verwies zudem auf den dort verlegten roten Klinker, der für Rutschgefahr sorgen könne.

Der Rat entschied sich einstimmig – wie zuvor auch der Ausschuss –, den Weg in einer Breite von drei bis vier Metern in rotem Betonverbundpflaster auszubauen. Die Arbeiten sollen so ausgeschrieben werden, dass die Strecke zu Beginn der Saison 2024 wieder zur Verfügung steht. Die Kosten belaufen sich auf circa 240 000 Euro, geht aus der Vorlage der Verwaltung hervor. „Diese sind im Haushalt 2023 nachzutragen“, meinte Walnsch. Dies führe nicht zu Problemen, da andere Projekte zwar dieses Jahr angeschoben worden seien, allerdings nicht kassenwirksam würden.

Ebenfalls in einem schlechten Zustand befindet sich die Straße Am Sportplatz mit einer Wendemöglichkeit sowie einem Parkplatz, der im Wesentlichen von Schülern der angrenzenden Schulen genutzt wird. Die Fahrbahn weist unter anderem Unebenheiten auf. Eine Anliegerin sprach noch ein weiteres Problem an: „Da ist nur Chaos, es wird geparkt, wo man möchte. Es gibt keine entsprechende Beschilderung und Schüler sowie Lehrer brettern die Straße hoch.“ Sie wünschte sich eine Markierung der Parkflächen sowie eine Ahndung des Fehlverhaltens. Laut ihr sei es zudem am sinnvollsten, an der Straße nur Parkplätze für Anwohner zu schaffen, denn für die sei oftmals keine Abstellmöglichkeit für ihr Fahrzeug mehr frei. „Das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit“, unterstrich sie.

„Den Raum muss man neu ordnen. Wenn wir in die detaillierte Planung gehen, schauen wir, was man verbessern kann“, meinte Stadtdirektor Detlef Meyer dazu. Zur Frage der Kontrolle von Vergehen verwies er jedoch auf die Zuständigkeit der Polizei.

Vorgesehen ist laut der Vorlage der Verwaltung, die Fahrbahn in Betonverbundpflaster auszubauen und an der Westseite einen farblich markierten Parkstreifen anzulegen. Der zweite Abschnitt bis zur Wendemöglichkeit, die sich teilweise auf einem Privatgrundstück befindet, soll zukünftig als verkehrsberuhigter Bereich gelten. Der Eigentümer habe laut der Verwaltung Bereitschaft gezeigt, diese Fläche an die Stadt abzugeben beziehungsweise zu tauschen. Darüber hinaus sind an der Nordseite drei Parkmöglichkeiten geplant, die durch einen Wechsel des Materials gekennzeichnet werden sollen. Ebenso an der Südseite. Für den „Schüler-Parkplatz“ ist ein Überbau mit einem bituminösen Dünnbelag vorgesehen. Diesbezüglich möchte die Stadt noch mit dem Landkreis Nienburg als Träger der angrenzenden Schulen in Kontakt treten, um über eine Kostenbeteiligung oder Kostenübernahme zu verhandeln.

Auch die Gehwege, die aktuell mit Platten befestigt sind, sollen erneuert werden. Diese möchte die Stadt mit rotem Betonverbundpflaster ausbauen.

Die Kosten für die Erneuerung der Straße belaufen sich auf rund 500 000 Euro, der bituminöse Überbau des „Schüler-Parkplatzes“ schlägt mit knapp 50 000 Euro zu Buche, hat die Verwaltung ausgerechnet. Die erforderlichen Haushaltsmittel seien im Nachtrag 2023 einzuplanen.

„Es kann nur besser werden“, meinte Ratsfrau Heide Wirtz-Naujoks (SPD). Sie äußerte zudem den Wunsch, dass die gröbsten Unebenheiten jetzt ausgeglichen würden, um den Verkehrssicherungspflichten nachzukommen. Denn bis es mit den Maßnahmen losgehen kann, wird noch etwas Zeit vergehen. Ziel sei es laut der Verwaltung, die Arbeiten 2023 auszuschreiben, damit 2024 mit der Realisierung begonnen werden könne.

Ferner stand die Erneuerung des Fußweges vom Wendehammer Am Freibad bis zur Rudolf-Harbig-Straße auf der Tagesordnung. Sowohl der Ausschuss als auch der Rat vertagten den Punkt jedoch. Alexander von Behr (CDU): „Es gibt mehrere Straßen, die dringlicher sind. Damit sollten wir uns 2024 befassen.“ Dem stimmte auch Fritz Groß (CDU) zu, der meinte, dass sich dort die Schäden noch im Rahmen halten würden.