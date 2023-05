Neue Straße und neuer Weg für Eitzendorf: Ausschuss diskutiert zwei Bauvorschläge

Von: Nala Harries

Teilen

Einwohner aus Eitzendorf machen seit längerer Zeit mit einem Plakat auf den Zustand des bestehenden Geh- und Radwegs und der Straße im Bereich zwischen der Kirche und der Brücke über den Alveser See aufmerksam. © nala harries

Eitzendorf – Schon länger klagen die Eitzendorfer über den „desolaten“ Zustand des Geh- und Radwegs zwischen der Kirche und der Brücke über den Alveser See. Auch die Fahrbahn in diesem Bereich weist Löcher und Risse auf. Das soll sich ändern. Denn der Bau-, Wege- und Umweltausschuss der Gemeinde Hilgermissen empfahl während seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig, sowohl die Fahrbahn von der Kreisstraße auf Höhe des Gasthauses Dunekack bis zur Brücke als auch den dortigen Geh- und Radweg zu erneuern.

Wann es zu einer Umsetzung kommt, steht allerdings noch nicht fest. Denn die Strecke teilt sich auf in rund 710 Meter Gemeindestraße und knapp 430 Meter Gemeindeverbindungsstraße (GVS). Verantwortlich für die Baulast einer GVS ist die Samtgemeinde Hoya, die demnach einer Erneuerung ihres Abschnitts (vom Campingplatz bis zur Brücke) ebenso zustimmen und dafür bezahlen muss. Auch ein Beschluss des Rats der Gemeinde Hilgermissen steht noch aus. Der folgt in der Regel aber der Empfehlung des Ausschusses.

Für die Erneuerung seien zwei Varianten im Gespräch, erläuterte Verwaltungsmitarbeiter Sören Schumacher den Anwesenden während der Sitzung. Variante A sehe den Neubau eines abgesetzten, rund 1,80 Meter breiten Geh- und Radwegs in Pflasterbauweise sowie die Erneuerung und Verbreiterung der Fahrbahn in Asphaltbauweise auf einheitliche 4,50 Meter vor. „Aktuell variiert die Breite der Straße zwischen 3,60 und 4,50 Meter. Da die Verkehrsteilnehmer bei Gegenverkehr in den Seitenraum ausweichen müssen, ist dieser stark ausgefahren. Zudem gibt es ein Problem mit der Entwässerung“, so Schumacher. Letzteres könnte durch eine Mulde zwischen Grundstücksgrenze sowie Geh- und Radweg gelöst werden, in die das Oberflächenwasser versickere. Darüber hinaus sei im Bereich zwischen Fahrbahn und Weg ein Schotterrasen vorgesehen.

Die Kosten für diese Variante würden sich grob geschätzt auf insgesamt 760 000 Euro belaufen (Teilbereich Gemeindestraße: 440 000 Euro). „Die Chancen auf eine Förderung dafür sind gering“, berichtete der Verwaltungsmitarbeiter.

Zudem steht auch noch der Beschluss der Samtgemeinde Grafschaft Hoya über die Neuordnung und Neubewertung des GVS-Netzes aus. Und die möchte, dass die genannte Strecke (GVS 2) künftig nicht mehr als GVS, sondern als Gemeindestraße gilt (ein ausführlicher Bericht dazu folgt). Die Ausschussmitglieder merkten diesbezüglich an, dass die Gemeinde die GVS 2 übernehmen möchte, jedoch solle die Samtgemeinde zuvor ihren bisherigen Abschnitt erneuern. Es gibt also noch einige offene Fragen, insbesondere zur Finanzierung des Vorhabens.

Variante B, so Schumacher weiter, sehe die einheitliche Verbreiterung der Fahrbahn auf sieben Meter in Asphaltbauweise vor. Zusätzlich sollen rechts und links durch Markierungen Radfahrschutzstreifen mit einer Mindestbreite von 1,25 Meter angelegt werden. Die gestrichelte Linie dürfe nur im Ausnahmefall durch den Verkehr überfahren werden, betonte der Verwaltungsmitarbeiter. „Die Schutzstreifen sind außerdem für Radfahrer vorgesehen. Fußgänger müssten sich dort unterordnen“, fügte er hinzu. Bei Variante A hätten hingegen Fußgänger Vorrang. Kostenpunkt für Variante B: rund 800 000 Euro (Teilbereich Gemeindestraße: 550 000 Euro).

Doch so richtig zufrieden waren die Ausschussmitglieder sowie die anwesenden Einwohner, für die die Sitzung für eine Diskussion unterbrochen wurde, mit keinem der beiden Vorschläge. Durch die Verbreiterung der Fahrbahn auf sieben Meter werde eine „Rennstrecke“ geschaffen, meinte Regina Warnecke (Wählergemeinschaft Hilgermissen, WGH). „Und in diesem Bereich leben viele Kinder“, hieß es dazu aus den Reihen der Zuhörer. Lars Mühlsteph (WGH) befürchtete außerdem, dass die Schutzstreifen einfach überfahren werden könnten.

Bei einem abgesetzten Geh- und Radweg in Pflasterbauweise (Variante A) stelle hingegen das wachsende Unkraut ein Problem dar, und die Pflege sei nicht garantiert, waren sich alle einig. Regina Warnecke schlug daher vor, aus Sicherheitsgründen für Fußgänger und Radfahrer Variante A umzusetzen, den geplanten Weg jedoch zu asphaltieren. Ihre Idee stieß auf allgemeine Zustimmung.

Uwe Hopmann (Wählergemeinschaft für Hilgermissen/Grüne) fragte in diesem Zuge, ob eine Abtrennung durch ein Hochbord zur Fahrbahn möglich wäre. Laut Schumacher sei dies bei Asphaltbauweise nicht der Fall: „Es werden aber Schotterstreifen unter anderem zwischen Fahrbahn und Weg angelegt.“ Schotter sei jedoch unvorteilhaft, meinte ein Einwohner. Dieser löse sich schnell auf und verteile sich dann auf dem Weg und der Fahrbahn. Er plädierte stattdessen für die Verwendung von Granit, welcher stabiler sei. Eine Entscheidung darüber, ob Schotter oder Granit verwendet werden soll, fällte das Gremium noch nicht. „Diesbezüglich kann man bei der Ausführungsplanung noch weiter ins Detail gehen“, sagte Schumacher.

Schlussendlich entschied sich der Ausschuss für die Umsetzung von Variante A – mit der Anmerkung, dass der abgesetzte Geh- und Radweg asphaltiert werden soll.