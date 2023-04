Stoffregen zieht sich aus Hoya zurück: Am 20. Mai ist Schluss

Von: Nala Harries

Mitarbeiterin Heike Meyer bedient Kunden wie Helga Dahlke nur noch kurze Zeit in Hoya, dann schließt die Stoffregen-Filiale. © Göllner-Martin

Hoya – Einige Kunden müssen sich bald umstellen und statt der Fleischerei Stoffregen zukünftig den Famila-Markt ansteuern, wenn sie auf die hauseigenen Produkte nicht verzichten wollen. Denn das Geschäft an der Langen Straße in Hoya schließt zum 20. Mai seine Türen für immer. „Aber einige der Produkte sollen fortan auch im Sortiment des Famila-Markts zu finden sein“, versichern Stoffregen-Geschäftsführer Peter Glienke und seine Ehefrau Martina.

Und natürlich könnten die Kunden auch weiterhin zur Fleischerei nach Asendorf kommen, denn an diesem Standort will der Inhaber definitiv festhalten und diesen zukünftig noch weiter stärken.

Hoya verliert mit der Aufgabe der Stoffregen-Filiale noch ein weiteres Geschäft in der Innenstadt. 62 Jahre lang war die Fleischerei Anlaufpunkt für all jene, die sich ein leckeres Mittagessen wünschten oder die auf frische Wurst, Fleisch und Salat auf dem Teller nicht verzichten wollten. Doch nun soll diese Ära zu Ende gehen. „Den auslaufenden Mietvertrag haben wir nicht verlängert“, erzählt Inhaber Peter Glienke, der 2009 die Fleischerei Stoffregen übernahm, nachdem sich Vorgänger Heiko Stoffregen aus dem Geschäft zurückgezogen hatte.

Inhaber Peter Glienke sorgt gemeinsam mit Produktionsleiter Thomas Mandelt und dem Team am Hauptsitz in Asendorf für ein Angebot aus frischen Produkten. © Harries

Die Gründe für diese Entscheidung seien auf die Corona-Pandemie, die Inflation sowie die steigenden Energiepreise und den Personalmangel beziehungsweise die fehlenden Fachkräfte zurückzuführen. „Es kommt kein Nachwuchs nach und wir müssen kosteneffizient arbeiten“, betont das Ehepaar. Damit würden sie jedoch aktuell nicht allein dastehen, vielen Betrieben gehe es ähnlich. Darüber hinaus geht die Fleischerei seit einigen Jahren neue Wege, setzt verstärkt auf Handelskunden und beliefert in diesem Zusammenhang vermehrt Gastronomen und den Einzelhandel. Dazu gehört nun auch der Famila-Markt in Hoya, in dessen Produktpaletten die Stoffregen-Waren aufgenommen werden sollen.

„Das war keine leichte Entscheidung“, fasst Peter Glienke mit Blick auf die baldige Schließung zusammen. Gerade für das langjährige Team aus Hoya, zu dem Gisela Lüdemann, Heike Meyer und Angelika Schaacke gehören, sei die Nachricht sehr traurig gewesen. Gisela Lüdemann hatte den Laden von der Pieke auf mit aufgebaut, erzählen Glienkes. Doch die drei Frauen müssten sich keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen. „Sie können mit nach Asendorf kommen. Keiner wird entlassen“, verkündet das Ehepaar.