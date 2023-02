Stellplatz „Weserblick“ in Hoya beliebter denn je: Vor-Corona-Niveau übertroffen

Von: Nala Harries

Der Stellplatz „Weserblick“ in Hoya erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 2022 hat die Stadt insgesamt 2 132 Parktickets verkauft. Ein Spitzenwert, mit dem sogar die Zahlen aus der Vor-Corona-Zeit nicht mithalten können. © nala harries

Hoya – In den Urlaub mit dem Wohnmobil – dieser Trend nahm in den vergangenen Jahren immer weiter zu. Der schöne Sommer lockte demnach auch 2022 wieder zahlreiche Wohnmobilisten in die Mittelweser-Region mit ihren rund 30 verschiedenen Stellplätzen. Einer davon ist der Stellplatz „Weserblick“ in Hoya nahe dem Fluss an der Stettiner Straße. Und der war bei den Gästen im vergangenen Jahr beliebter denn je.

Das geht aus einer Statistik der Mittelweser-Touristik hervor. Darin aufgeführt sind die Belegungszahlen der einzelnen Plätze, die zuvor von den Kommunen mitgeteilt worden sind.

Laut Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser-Touristik, sei man mittlerweile bezüglich der Anzahl der Gäste wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angelangt. In der Grafenstadt ist die Zahl aus dem Jahr 2019 mit 1 991 Gästen sogar noch übertroffen worden. 2022 verkaufte die Stadt nämlich sogar insgesamt 2 132 Parktickets, mit dessen Erwerb die Besucher auf dem Platz nahe der Weser übernachten durften. Auch während der Pandemie war der Stellplatz stets gut besucht (2020: 1 274, 2021: 1 767) – und das, obwohl dieser zeitweise aufgrund der Corona-Verordnung schließen musste oder bei Anreise von den Gästen ein negativer Test, ein Impfdokument oder ein Genesenennachweis vorzulegen war.

Der Parkscheinautomat hat einen neuen Unterstand. Die Fläche soll zeitnah gepflastert sowie die Scheiben mit einem ansprechenden Design beklebt werden. © Nala Harries

Grund für die stetig gestiegene Beliebtheit könnten unter anderem die Investitionen sein, die die Stadt in den vergangenen Jahren tätigte, um den Stellplatz aufzuwerten. Dazu sind beispielsweise 2022 die Sitzgelegenheiten erneuert sowie eine Liege für zwei Personen auf dem Deich mit Blick auf die Weser aufgestellt worden, berichtet York Schmelter von der Stabstelle Wirtschaft und Tourismus auf Nachfrage. Außerdem sind zwei Hecken als Windschutz für die Wohnmobilisten gepflanzt worden. Zum Jahreswechsel sei auch endlich der Unterstand für den Parkscheinautomaten geliefert worden. Dieser ist bereits aufgestellt. Nun stehen zeitnah noch die Pflasterarbeiten an, ebenso sollen die Scheiben des Unterstands mit einem ansprechenden Design beklebt werden. „Wegen der Baumaßnahme ist der Automat außer Betrieb genommen worden“, so Schmelter. Daher sei das Parken seit November 2022 kostenfrei gewesen. Zur Saisoneröffnung zu den Osterferien sollte jedoch alles fertig sein.

Wegen der allgemein gestiegenen Kosten entschied sich der Stadtrat Ende 2022 dazu, die Gebühren für Besucher erstmalig anzuheben. Demnach müssen Wohnmobilisten 2023 für ein Tagesticket zehn Euro zahlen. Zuvor kostete sie ein 24-Stunden-Aufenthalt auf dem Stellplatz fünf Euro. Hinzu kommen Nebenkosten für Strom und Trinkwasser.