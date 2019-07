Stadt plant Sanierung der Lindenallee und der Knesestraße

Hoya - Von Horst Friedrichs. „Müssen wir Anliegerbeiträge zahlen?“ Diese Frage führte offenbar zum regen Besuch einer Ausschusssitzung, die am Mittwoch im Hoyaer Rathaus stattfand. Es tagte der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats, und auf seiner Tagesordnung stand der Ausbau von Teilbereichen der Lindenallee und der Knesestraße. Stadtdirektor Detlef Meyer beruhigte jene Zuhörer, die sich Sorgen wegen möglicher Folgekosten des Projekts machten: „Zunächst einmal erhebt die Stadt keine Ausbaubeiträge, denn es handelt sich um eine Stadtsanierungs-Maßnahme im Rahmen der Städtebauförderung.“

Vorgesehen seien der Ausbau der Lindenallee von der ehemaligen Molkerei bis zur Knesestraße und der Ausbau letzterer von der Langen Straße bis zur Lindenallee. Einige Zuhörer, insbesondere Anwohner der Lindenallee, machten Gebrauch von den Möglichkeiten der Einwohnerfragestunde und erkundigten sich nach den etwaigen Folgekosten des Straßenbauprojekts. Erst nach zwölf Jahren, so erklärte Meyer, werde ein Gutachterausschuss darüber entscheiden, ob Grundstücke an den beiden Straßen durch die Sanierung eine Aufwertung erfahren haben. Nur für die Grundstücke, bei denen das der Fall sei, werde dann womöglich ein sogenannter Ausgleichsbeitrag erhoben. Dieser gestalte sich aber wesentlich niedriger als ein Ausbaubeitrag.

Finanzierung durch Fördermittel

Stadtdirektor Meyer erinnerte an Hoyas Aufnahme in die Städtebauförderung vor vier Jahren. Im Rahmen dieses Förderprogramms sei der Ausbau von innerörtlichen Straßen im seinerzeit umrissenen Sanierungsgebiet vorgesehen (wir berichteten). Zwei angestrebte Ziele der Stadtsanierung – auch im Fall Knesestraße und Lindenallee – seien die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die Verkehrsberuhigung. Für die Lindenallee sei mit Gesamtkosten von 200 000 Euro zu rechnen. Der Ausbau der Knesestraße werde voraussichtlich mit 180 000 Euro zu Buche schlagen. Zwei Drittel dieser Kosten würden im Rahmen der Städtebauförderung vom Land und vom Bund getragen werden, sodass für die Stadt nur ein Drittel verbleibe. Nur von diesem „städtischen“ Drittel würde dann auch ein etwaiger Ausgleichsbeitrag erhoben werden.

In den Sanierungskosten für beide Straßenabschnitte, schilderte Meyer weiter, sei auch die Erneuerung der maroden Wasserleitung enthalten. Einen Regenwasserkanal gebe es bislang nur an der Knesestraße; ein solcher soll im Zuge des Ausbaues auch an der Lindenallee eingebaut werden. Letzterer diene aber nur der Entwässerung der Straße, betonte Ausschussmitglied Fritz Groß (CDU), die Grundstücke an der Lindenallee würden nicht an den Regenwasserkanal angeschlossen werden, sondern ihr Oberflächenwasser wie bisher auf dem jeweiligen Anwesen versickern lassen. Groß sprach sich im Namen der CDU- und SPD-Fraktionsgemeinschaft für den geplanten Ausbau aus und fügte hinzu: „Es ist wichtig, dass wir unser Leitungsnetz nach und nach ausbessern.“ Detlef Meyer teilte mit, dass es zum Ausbau von Lindenallee und Knesestraße noch eine Anwohnerversammlung geben werde, in der alle Betroffenen mit ausführlichen Informationen versorgt werden würden. Den Beschluss zum Ausbau beider Straßenabschnitte fasste der Ausschuss einstimmig.

In der Einwohnerfragestunde bemängelte Lindenallee-Anwohner Dr. Lutz Drache, dass an der Südseite der Einmündung der Deichstraße in den Molkereiplatz ein Poller störe. Ausschussvorsitzender Friedrich Gilster verwies auf die kommende Umgestaltung der Deichstraße, die Abhilfe schaffen werde.

Ratssitzung

Am Montag tagt der Stadtrat um 19 Uhr im Rathaus Hoya und beschließt über die geplanten Straßensanierungsmaßnahmen.