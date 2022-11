JBG lädt am 24. November zum „Spurensuche“-Konzert nach Hoya ein

Von: Nala Harries

Freuen sich auf viele Konzertbesucher (von links): Oliver Stellmann (Geschäftsstellenleiter Hoya der Volksbank Niedersachsen-Mitte), Hagen Meyer (Fachobmann für den Bereich Musik am JBG) und JBG-Schulleiter Dr. Cord Meyer. © nala harries

Hoya – Um hochrangige Kulturveranstaltungen zu besuchen, muss oftmals ein weiter Weg zurückgelegt werden. Das Johann-Beckmann-Gymnasium (JBG) aus Hoya möchte seinen Schülern und der interessierten Öffentlichkeit diese jedoch auch vor Ort anbieten. „Ich habe mit den Jugendlichen schon oft die ,Spurensuche‘-Konzerte besucht, die begeistert von ihnen aufgenommen wurden“, erzählt Hagen Meyer, Fachobmann des Bereichs Musik am JBG.

Durch seine enge Freundschaft zu dem ehemaligen Universitätsprofessor Dr. Hans Christian Schmidt-Banse aus Osnabrück kam es nun dazu, dass die „Spurensuche“ am 24. November um 19 Uhr unter dem Titel „Concerto Recitativo“ in der Aula des Schulzentrums in Hoya weitergehen soll. „Gäste dürfen sich auf hochkarätige Persönlichkeiten und ein tiefsinniges Konzert freuen.“

Im Rahmen eines Dialogvortrags stellt Prof. Dr. Hans Christian Schmidt-Banse gemeinsam mit seiner Frau Annette Kristina die Thematik rund um Karlrobert Kreiten in den Fokus. „Er war während der Nazi-Zeit in den 1930er-Jahren ein berühmter, junger Pianist in Deutschland. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs äußerte er sich jedoch despektierlich über das Regime, wurde daraufhin angezeigt und hingerichtet“, erklärt Hagen Meyer. Sein Fall solle während der Veranstaltung beleuchtet werden. Ihm gegenüber stand die Star-Pianistin Elly Ney, „die als Vertreterin der NS-Ideologie galt und sich der Parteilinie verschrieben hatte“, berichtet Meyer weiter. Musikalisch unterstreicht Prof. Clemens Rave aus Münster am Klavier den Vortrag. Er gehört ebenso wie Schmidt-Banse zu der Gruppe, die die „Spurensuche“-Konzerte auf die Beine stellen.

„Bei der Veranstaltung sollen klar die Musik und die Kompositionen berühmter Künstler wie Beethoven im Fokus stehen. Kreiten spielte beispielsweise auch seine Mondscheinsonate“, kündigt der Fachobmann an, was die Besucher des Konzerts unter anderem zu hören bekommen. Auch einige von Kreitens Originalwerken sollen mittels Einspielungen erklingen. „Das Gesagte wird demnach vom Flügel aufgegriffen und soll von den Zuhörern aufgenommen werden“, erklärt Meyer. Im Rahmen der Veranstaltung gehe es demnach um die deutsche Geschichte und um die Fragen: Was für einen Unterschied macht es, die Musik mit „braunen“ oder „weißen“ Fingern zu spielen? Und inwiefern beeinflussen politische Ideologien das Spiel?

Dies mag zunächst nach schwerer Thematik klingen, „aber Prof. Dr. Hans Schmidt-Banse holt die Zuhörer über die Sprache ab“, so Hagen Meyer. Der Sprachstil des Germanisten biedere nicht an, sondern ziehe das Publikum in den Bann.

Das Konzert richte sich sowohl an Schüler ab Jahrgangsstufe neun als auch an deren Familien und die gesamte interessierte Öffentlichkeit. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, um eine Spende am Ausgang wird jedoch gebeten. Möglich sei dies nur durch die Kooperation mit der Volksbank Niedersachsen-Mitte, die das Ganze finanziell unterstützt. „Ich habe mich sehr über die Anfrage des JBG gefreut“, sagt Oliver Stellmann, Geschäftsstellenleiter aus Hoya. „Wir fördern gern Kultur- und Gemeinschaftsaktivitäten in der Region und wünschen uns, auf diese Weise mit jungen Menschen vor Ort in Kontakt treten zu können. Außerdem verbindet die Volksbank bereits eine lange Partnerschaft mit der Schule, die wir weiter stärken wollen.“