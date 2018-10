Wecholder Grundschüler erleben spannende Waldjugendspiele im Sellingsloh

Hoyerhagen - Vor Kurzem erlebten die Schüler der Grundschule Wechold gemeinsam mit ihren Lehrern und zahlreichen Eltern, die als Helfer eingesetzt waren, einen Waldtag der ganz besonderen Art. In Zusammenarbeit mit dem Förster Michael Knipping vom Waldpädagogikzentrum Hahnhorst in Schwaförden organisierte Lehrerin Marietta Boyer die Waldjugendspiele im nahe gelegenen Waldgebiet Sellingsloh.

Bereits am Vorabend erhielten die Eltern durch die beiden Organisatoren eine Einweisung zum Standort und den Inhalten der 14 Stationen, die im Wald für die Aktion aufgebaut waren. Am darauffolgenden Morgen wurden die Grundschüler von Waldpädagogin Julia Grimpe-Nagel und den beiden FÖJlern (Freiwilliges Ökologisches Jahr) Simon Reißig und Fabian Meyer im Sellingsloh in Empfang genommen.

Nach der offiziellen Eröffnung der Waldjugendspiele liefen die aufgeregten Grundschüler in jahrgangsübergreifenden Kleingruppen von einer Station zur nächsten. Dort empfingen sie Eltern, die ihnen die unterschiedlichen Aufgaben zum Thema Wald erklärten.

Zu den zahlreichen Herausforderungen gehörte unter anderem das Erkennen von Tiergeräuschen, -fußspuren oder Tierfellen von den im Wald wohnenden Lebewesen. Aber auch Geschicklichkeit beim Einschlagen eines Nagels oder das Treffen einer Erbse, welche durch eine Spirale rollte, erforderten Absprachen und eine gute Zusammenarbeit in den jeweiligen Gruppen. Denn nur so konnten die Jungen und Mädchen gemeinsame Punkte an den jeweiligen Stationen erzielen.

Gegen Mittag kehrten alle Grundschüler, die sichtlich stolz waren, dass sie die unterschiedlichen Aufgaben zum Thema lösen konnten, zurück zum vereinbarten Treffpunkt. „Dort fuhren die Schüler nach einem naturverbundenen und erlebnisreichen Vormittag mit dem Bus zurück zur Grundschule nach Wechold. Am darauffolgenden Tag zeichnete Waldpädagogin Julia Grimpe-Nagel alle Schüler in der Aula der Grundschule für ihre erbrachten Punkte aus“, heißt es in einer Pressemitteilung der Wecholder Grundschule.