Sportplatz wird zur Arena

Internationale CTIF-Wettbewerbe fordern Jugend alles ab

+ Am letzten Bahnabschnitt gilt es, einen der beiden an einen Verteiler gekuppelten C-Schlauch im Lauf lang zu ziehen.

Hoya – Um Zeit und Präzision ging es Montag, dem vierten Zeltlagertag, für die zehn bis 18-jährigen Zeltlagerbewohner bei den CTIF-Wettbewerben. Für den internationalen Wettbewerb, der dem Vergleich von Wettbewerbsgruppen auf internationaler sowie nationaler Ebene dient, verwandelte sich der Sportplatz in Hoya zur Arena. Die Jugendfeuerwehrgruppen, bestehend aus jeweils acht Gruppenteilnehmern und einer Reserveperson, absolvierten die beiden Kategorien „Feuerwehrhindernisübung“ (A-Teil) und einem sportlichen Teil (B-Teil) in Form eines Staffellaufs. Bewertet wurden die Wettbewerbsgruppen von Betreuern aus den Jugendwehren, die für zehn Tage die Zeltstadt in Hoya bezogen.