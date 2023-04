Sperrung des Weserradwegs: TenneT richtet Umleitungsstrecken ein

Von: Nala Harries

Radfahrer müssen fortan einen knapp 2,5 Kilometer langen Umweg nehmen. © tennet

Samtgemeinde – Der Weserradweg zählt zu den beliebtesten Strecken für Rad-Freunde in Deutschland. Er führt auf einer Strecke von knapp 520 Kilometern vom Weserbergland bis zur Nordsee. Wer dem Weg folgt, der kommt auch durch die Samtgemeinde Grafschaft Hoya. Die Hauptroute führt dabei von Schweringen über Bücken, Hoya, Wienbergen und Magelsen bis nach Verden.

Doch ab nächster Woche müssen sich Radfahrer bei ihrer Tour auf einen Umweg einstellen. Denn wegen der Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Stromleitung Stade – Landesbergen (Abschnitt Verden – Hoya) muss der verantwortliche Netzbetreiber TenneT den Weserradweg sowie die Route des „Grafen-Rings“ teilweise umleiten, da sich die Baustellen an zwei Stellen mit der Strecke kreuzen. Geplant sei, den Großteil der knapp 50 entsprechenden Hinweisschilder noch in dieser Woche aufzustellen, erläutert Renate Gaus, Referentin für Bürgerbeteiligung bei TenneT. Voraussichtlich bis 2025 müssen Radfahrer dann die Alternativroute nehmen, „aber das hängt von vielen Faktoren ab, wie beispielsweise dem benötigten Maschinenverkehr oder dem Wetter“, so Gaus über den zeitlichen Rahmen.

Nötig seien die Sperrung der ursprünglichen Route und die damit einhergehende Umleitung aufgrund des Baustellenverkehrs, der in naher Zukunft zwischen Wienbergen und Magelsen sowie im Bereich Magelsen zum Einsatz kommen werde. „Das wollen wir den Radfahrern nicht zumuten“, sagt Renate Gaus über die Hintergründe der Maßnahme. Deswegen soll eine Umleitungsstrecke eingerichtet werden (siehe Karte). Statt über Wege durch die Landschaft führt die Alternativroute die Radler dann in beiden Bereichen über die Landesstraße 201. „Insgesamt handelt es sich dabei um einen Umweg von 2,5 Kilometern“, so die Referentin für Bürgerbeteiligung.

Neben den Hinweisschildern, die die Firma Leiding Galabau aus Wechold nun aufstellt, sollen die Bürger auch über eine Plakatkampagne, Anzeigen in den Medien und über die sozialen Netzwerke auf die Veränderung aufmerksam gemacht werden.