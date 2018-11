Künstler stellen Objekte „Rote Vögel“ und „Am Ende des Regenbogens“ auf

Skulpturenpfad Warpe kurz vor Vollendung

+ © Rebecca Göllner Warpes stellvertretender Bürgermeister Manfred Reinke (links) und Bürgermeister Heinz Wedekind (Zweiter von links) loben die Farbenpracht der Skulptur vom Soester Künstler Richard Cox (rechts). © Rebecca Göllner

Warpe/Nordholz - Von Rebecca Göllner. Sechs Kunstwerke stehen bereits, jetzt fehlt nur noch eins, dann ist die Erstellung des Skulpturenpfads in der Gemeinde Warpe abgeschlossen (wir berichteten). Am 19. Dezember findet die offizielle Eröffnung im Rahmen einer Feierstunde statt. Doch bevor es gemütlich wird, ist noch ein wenig Arbeit angesagt. In dieser Woche konnten gleich zwei Objekte in Warpe und Nordholz aufgestellt werden.