Sicherheitstag für junge Fahrer für den 24. September in Hoya geplant

Von: Nala Harries

Der Sicherheitstag für junge Fahrer ist ein gemeinschaftliches Projekt: Mit dabei sind (von links) Ortsbrandmeister Jan Schumacher von der Feuerwehr Bücken, Frank Beutler von der Firma OMT, Kommissar Jan Niklas Bösche und Polizeioberkommissar Thomas Oppermann, Michael Rogge von der Verkehrswacht Nienburg sowie Fahrlehrer Dietmar Selent. © nala harries

Hoya – Um junge Fahrer zu sensibilisieren, sie über Unfallschwerpunkte in der Region zu informieren und um ihnen die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen in schwierigen Verkehrssituationen zu sammeln, geht am 24. September nun zum zwölften Mal der Sicherheitstag in Hoya über die Bühne.

Dabei handele es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Feuerwehr, der Polizei, der Verkehrswacht Nienburg sowie der Fahrschule Dietmar Selent. Träger der Veranstaltung ist der Präventionsrat der Grafschaft Hoya.

Anstoß dafür seien vor Jahren die zahlreichen schweren Unfälle gewesen, in die besonders junge Fahrer verwickelt gewesen sind, erklären die Organisatoren. Daher richte sich der Sicherheitstag auch an Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren.

Los geht es am 24. September um 9 Uhr in der Fahrschule Selent (Auf dem Kuhkamp 2). In diesem Rahmen sollen regionale Unfälle in den Fokus gerückt werden. Dann erzählen beispielsweise Ortsbrandmeister Jan Schumacher und Polizeioberkommissar Thomas Oppermann von ihren persönlichen Eindrücken am Ort des Geschehens. Anschließend werde die Gruppe, die maximal aus 18 Personen bestehen darf, geteilt.

Die eine Hälfte absolviere mit Michael Rogge von der Verkehrswacht Nienburg auf dem Gelände der Firma OMT einen Ausschnitt eines Fahrsicherheitstrainings. „Geplant ist unter anderem eine Gefahrenbremsung sowie das Bremsen auf nassem und trockenem Untergrund und Slalomfahren“, kündigt Rogge das Programm an.

Die andere Hälfte steuert jeweils in Kleingruppen mit dem Fahrschulauto die regionalen Unfallschwerpunkte an. Außerdem organisiert die Polizei auf dem örtlichen Schulgelände eine Fahrt mit der Drogen- oder Rauschbrille. „Auf den Rücksitzen sollen dann zwei weitere Teilnehmer Platz nehmen. Ziel ist es, dass sie sich fragen, ob sie tatsächlich mit jemanden ins Auto steigen würden, der Alkohol oder Drogen konsumiert hat“, erklärt Fahrlehrer Dietmar Selent die Hintergründe der Aktion.

Danach wird getauscht, sodass jeder Teilnehmer alle Stationen durchlaufen kann.

Zum Schluss wollen sich alle noch einmal treffen, um gemeinsam die eigenen Autos unter die Lupe zu nehmen. Wie schleppe ich ab? Wie überbrücke ich mein Fahrzeug? Wie sichere ich eine Unfallstelle ab? – All dies sind Fragen, die in diesem Zuge beantwortet werden sollen. Darüber hinaus sei ein Rückblick auf den Tag geplant, kündigen die Organisatoren an. Das Ende der Veranstaltung ist für 16 Uhr geplant.

2019 ging der letzte Sicherheitstag über die Bühne. „Die Resonanz war bisher immer gut“, berichten die Vertreter der Feuerwehr, Polizei, Verkehrswacht und der Fahrschule. „So ein Training muss jeder einmal machen“, sind sie überzeugt.

Wer Interesse hat, mit seinem eigenen Auto mitzumachen, kann sich bei der Fahrschule Selent (04255/1244) oder bei Thomas Oppermann (05021/924060, thomas@ oppermann@polizei.niedersachsen.de) anmelden. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Zudem ist eine Mittagspause geplant. Für die Verpflegung sollte zusätzliches Geld mitgebracht werden.