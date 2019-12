Sexuelle Belästigung: Ja oder nein?

AUS DEM AMTSGERICHT 36-Jähriger soll Frau beim Hasseler Schützenfest ans Gesäß gefasst haben

Nienburg/Hassel - Von Andreas Wetzel. Ein 36-jähriger Mann aus Neustadt am Rübenberge musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Nienburg verantworten. Er soll im Mai 2018 beim Schützenfest in Hassel einer jungen Frau sexuell zu nahegetreten sein, indem er ihr an das Gesäß gefasst und einer Freundin der Geschädigten gegen den Kopf geschlagen haben soll.