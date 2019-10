Seemannsgarn und gefährliche Abenteuer

Grundschulkinder verfolgen gespannt das Theaterstück „(Pi)ratten an Bord“

+ Vorschulkinder und Schulkinder der ersten und zweiten Klassen der Gretel-Bergmann-Schule Eystrup hatten am Mittwochvormittag viel Spaß bei einer Aufführung des Figurentheaters „Ekke Neckepen“ . Foto: Horst Friedrichs

Eystrup – Zu dritt sind sie stark, selbst bei Windstärke zehn auf hoher See: Schiffsjunge Hinnerk, Schiffspapagei Störtebecker und der Klabautermann sind ein sturmerprobtes Team an Bord. Mit Witz und Verstand überstehen sie auf den sieben Weltmeeren selbst die gefährlichsten Abenteuer. Davon erfuhren Vorschulkinder und Schulkinder der ersten und zweiten Klassen der Gretel-Bergmann-Schule Eystrup am Mittwochvormittag in einer mit viel Humor und Seemannsgarn umwobenen Vorstellung des Langewedeler Figurentheaters Ekke Neckepen in Eystrups Kulturzentrum am Bahnhof.