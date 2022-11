Zahlreiche Projekte für ein noch schöneres Schweringen geplant

Von: Nala Harries

Teilen

Eine ähnliche Gestaltung der Sitzgelegenheiten an der Grundschule in Hoya kann sich auch der Kultur- und Jugendausschuss für den Platz im Kreuzungsbereich Weserstraße/Dorfstraße in Schweringen vorstellen. © nala harries

Schweringen – Schweringen soll weiter verschönert werden. Davon sind die Mitglieder des Kultur- und Jugendausschusses der Gemeinde überzeugt. Dafür möchten sie in Zukunft eine Vielzahl von Projekten verwirklichen, über die sie am Dienstagabend während ihrer Sitzung sprachen. Dazu zählt beispielsweise das Aufstellen einer neuen Sitzgarnitur, die Platzgestaltung an der Kreuzung Weserstraße/Dorfstraße, die Anlegung eines neuen Spazierwegs am Friedhof sowie die Installation eines Spielgeräts für die kleinsten Bewohner auf dem Holtruper Spielplatz.

Die ersten inoffiziellen Kosteneinschätzungen für die Realisierung der Pläne belaufen sich auf eine Summe von knapp 45 000 Euro, die in den Haushalt eingestellt werden müssten. „Über jedes einzelne Projekt muss aber noch einmal detailliert gesprochen werden. Es soll erstmal darum gehen, ob wir sie angehen wollen oder nicht“, stellte der Ausschussvorsitzende Frank Stumpenhausen (WGWFS) klar.

Die Kyffhäuser Kameraden würden sich eine Sitzgarnitur auf dem Rasenplatz vor dem Schießstand wünschen, erläuterte er das erste von vielen geplanten Vorhaben, für das rund 5 000 Euro vorgesehen sind. Diese könnte beispielsweise aus Massivholz gefertigt werden, wie ein Bild zeigte. In diesem Zuge müsste der Bereich auch gepflastert werden. „Und wie wollen wir das Ensemble gegen Diebstahl sichern?“, fragte Carsten Immoor (WG). Nach kurzer Diskussion schlugen die Mitglieder vor, den Tisch sowie die Bänke fest zu verankern. Diese Idee stieß schlussendlich bei allen Anwesenden auf Zustimmung.

Zudem seien die Pflasterarbeiten im Kreuzungsbereich Weserstraße/Dorfstraße weit vorangeschritten, sodass ein Platz erkennbar sei, meinte Stumpenhausen über ein weiteres angestrebtes Projekt. Diesen wolle man nun noch verschönern. Unter anderem könne dort eine Sitzgarnitur für Radfahrer aufgestellt werden sowie eine Begrünung erfolgen. Orientiert hätte man sich dabei an der Gestaltung des Platzes vor der Grundschule in Hoya. „In der Grafenstadt wurde Spezialholz verbaut“, berichtete Bürgermeisterin Elisabeth Kurowski (WGWFS). Sie nahm stellvertretend für das Ausschussmitglied Harm Böckmann (WGWFS) an der Sitzung teil. Da aber bereits die Anschaffung der Bänke sehr teuer sei, sollte man lieber eine höhere Summe in den Haushalt einstellen, statt am Ende zu wenig Geld zur Verfügung zu haben, meinte der Ausschussvorsitzende und schlug in diesem Zuge vor, vorerst 15 000 Euro für dieses Projekt anzuberaumen. Damit waren auch seine Kollegen einverstanden.

Darüber hinaus einigte sich der Ausschuss auf die Anlegung eines neuen Spazierwegs vom Piratenspielplatz zum Friedhof. Dort könnte ein befestigter Untergrund mit wassergebundener Decke entstehen, damit auch Rollstuhlfahrer keine Probleme mehr beim Überqueren hätten, erklärten Stumpenhausen und Elisabeth Kurowski den Anwesenden. Voraussichtlicher Kostenpunkt: 15 000 Euro.

Zudem soll auch für die kleinsten Bewohner auf dem Holtruper Spielplatz ein Angebot geschaffen werden. „Wir müssen uns noch auf ein konkretes Spielgerät einigen. Wir dachten an etwas zum Klettern. Aber wir wollen noch mit den Bürgern vor Ort sprechen, um zu erfahren, was sie sich wünschen“, stellte der Ausschussvorsitzende die Idee vor. Vorerst waren 7 000 Euro dafür vorgesehen. Aus der Diskussion ging allerdings hervor, dass Spielgeräte mittlerweile teurer geworden seien. „10 000 Euro wären realistischer“, meinte Bürgermeisterin Kurowski daher und überzeugte damit auch die anderen Mitglieder. Das gebe der Haushalt her, versicherte Carsten Immoor.

Außerdem ging es am Dienstag um eine Pflanzaktion am 19. November, in deren Rahmen neue Bäume in der Marsch gesetzt sowie Heckenpflanzen nachgepflegt werden sollen. „Allerdings müssen wir schauen, was wir an Pflanzen bekommen können, denn durch den trockenen Sommer ist es schwieriger, an Ware zu kommen“, berichtete die Bürgermeisterin und bat in diesem Zuge um viele helfende Hände aus den Vereinen.