Abrissarbeiten bei Smurfit Kappa in Hoya: Schornstein geschrumpft

Von: Nala Harries

70 Meter hoch war der Schornstein ursprünglich, knapp 25 Meter sind nun noch davon übrig. © smurfit kappa

Hoya – Es ist nicht zu übersehen: Der große Schornstein der Papierfabrik Smurfit Kappa am Standort Hoya schrumpft immer weiter. Die Bauarbeiter haben bisher ganze Arbeit geleistet. Von den knapp 70 Metern, die das Bauwerk einst in die Höhe ragte und damit das Stadtbild prägte, sind nur noch 25 Meter übrig. Nun soll lediglich noch der Außenmantel des Kamins, wie das Unternehmen den Schornstein nennt, demontiert werden.

„In der vergangenen Woche ist mittels eines Autokrans ein kleiner und ferngesteuerter Abrissbagger mit Stemmgerät auf den Schornstein gesetzt worden. Mit diesem kann der Abriss leichter, schneller und sicherer fortgeführt werden“, heißt es seitens der Papierfabrik auf Nachfrage. Zu Beginn der Arbeiten erfolgte der Abriss noch per Hand. Über einen Fahrstuhl wurden die Bauarbeiter nach oben befördert, um den Kamin Stück für Stück abzutragen. Eine Sprengung des Bauwerks oder den Einsatz einer Abrissbirne schloss Smurfit Kappa von vornherein aus, da dies aufgrund der Umgebung nicht möglich gewesen sei, teilte das Unternehmen im Rahmen eines früheren Gesprächs mit.

Mit dem kleinen, ferngesteuerten Bagger soll der Abriss des Schornsteins leichter, schneller und sicherer fortgeführt werden. © michael wendt

Ganz ohne Probleme gingen die Arbeiten jedoch nicht über die Bühne. „Es kam zu leichten Verzögerungen, um im Sicherheitsbereich andere Baustellen abarbeiten zu können“, erklärt die Firma. Darüber hinaus sei es zu Behinderungen gekommen, da der Mörtel des Mauerwerks härter sei als zuvor angenommen. Dennoch würden sich die Abrissarbeiten noch im Zeitplan befinden, sodass der Kamin bis voraussichtlich Jahresende ganz aus der Silhouette der Stadt verschwunden ist.

Wofür genau das Unternehmen die dadurch frei werdende Fläche im Anschluss nutzen kann und will, werde aktuell noch geprüft. „Das kräftige Fundament bleibt aber erhalten“, teilt Smurfit Kappa mit.

Der Grund für die Entscheidung, den Schornstein abzureißen, sei auf die Erweiterung des Krafthauses der Papiermaschine mit dem Kessel 7 zurückzuführen, erklärte das Unternehmen zu Beginn der Maßnahme. Demzufolge konnte der Kessel 2 der Kartonmaschine Ende des vergangenen Jahres abgeschaltet werden.

„Beide Maschinen werden seitdem am Standort Hoya von einer zentralen Dampferzeugung versorgt“, berichtet Smurfit Kappa über die Fortschritte. Ziele dieses Projektes seien unter anderem eine Erhöhung der Energieeffizienz sowie eine Reduzierung der Emission und des CO2-Ausstoßes gewesen.

Das alte Krafthaus und in diesem Zuge auch der dazugehörige 70 Meter hohe Kamin würden nicht mehr benötigt. Das Krafthaus an sich solle im Inneren zurückgebaut und eventuell als Lagerfläche eine neue Bestimmung erhalten, gibt das Unternehmen Einblick in seine Pläne. Der alte Kamin hingegen könne weder umfunktioniert werden noch einfach stehen bleiben. Denn er sei mittlerweile marode. Daher könnten durch Steinschläge wichtiges Gerät am Fuße des Schornsteins beschädigt oder, schlimmer noch, dort befindliche Personen verletzt werden. Daher sei ein Abriss unumgänglich geworden, so das Unternehmen aus Hoya abschließend.