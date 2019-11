Fotografin Sita Seebach präsentiert bis zum 15. Dezember Bilder von „Lost Places“ in der Galerie Fothoya

+ Klaus Günter Völker ist froh, dass Fotografin Sita Seebach in seiner Galerie Fothoya ausstellt. Foto: Heide Wirtz-Naujoks

Hoya – Zur Eröffnung der neuen Fotoausstellung „Lost Places“ in der Galerie Fothoya in Hoya konnte Klaus Günter Völker zahlreiche Gäste begrüßen. Die Fotografin Sita Seebach aus Hannover hat sich zur Aufgabe gemacht, die Schönheit des Verfalls an verlassenen Orten in ihren Aufnahmen einzufangen.