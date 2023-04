Bäckerei Wende schließt zwei Filialen: Standort in Bücken verändert Öffnungszeiten

Von: Rebecca Göllner-Martin

Das Schwarzbrot gehört zu den Spezialitäten der Landbäckerei. Lothar Wende backt es auch weiterhin. © Göllner-Martin

Bücken/Schweringen/Martfeld – Lothar Wende ist seit bald 40 Jahren selbstständig mit seiner Landbäckerei. Angefangen hat alles 1986 in Wechold. 1996 war schließlich der Umzug nach Bücken, wo auch heute noch die Hauptfiliale inklusive Backstube beheimatet ist. Doch mit 68 Jahren möchte er nun etwas kürzer treten. Deshalb hat er gemeinsam mit seiner Frau Heike den Entschluss gefasst, die Standorte in Schweringen und Martfeld zu schließen; in Bücken ist künftig nur Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen geöffnet.

Leicht sei ihnen die Entscheidung nicht gefallen, sagt das Ehepaar. Doch auch die aktuell schwierige wirtschaftliche Lage sei an der Traditionsbäckerei nicht spurlos vorübergegangen. Die eingeschränkten Öffnungszeiten würden es zumindest ermöglichen, in Bücken ein faires Preisleistungsverhältnis beizubehalten. Zudem sei es heutzutage schwierig, Personal zu finden.

Insgesamt sieben Verkäufer sowie zwei Bäcker beschäftigte Wende, zwischenzeitlich führte die Familie acht Filialen. Künftig aber macht das Ehepaar alles alleine. „Aber einige unserer Mitarbeiter, denen wir kündigen mussten, haben trotzdem weiterhin ihre Hilfe angeboten“, sagt Heike Wende begeistert. Ohnehin sei es lobenswert, wie der Kollegenkreis trotz Kündigungsschreiben weitergemacht habe. „Sie haben echt durchgezogen und gesagt, dass wir zusammen die Türen endgültig abschließen“, berichtet die Bückerin.

In Schweringen ist dies am kommenden Sonntag, 23. April, der Fall. Dann öffnet das Geschäft am Birkenweg ein allerletztes Mal. Den Kunden in Martfeld bleibt die dortige Filiale noch vier Wochen länger erhalten. Dort ist am 28. Mai Schluss. Während in Martfeld das Mietverhältnis nicht verlängert wurde, stehen in Schweringen die Geschäftsräume erst einmal leer. „Bisher gibt es keinen Nachfolger“, sagt Lothar Wende über die Zukunft seiner Immobilie. Wenn jemand Interesse habe, könne er sich bei ihm melden.

Wendes hätten laut eigener Aussage bereits viele besorgte Anfragen von Kunden erhalten, die befürchten würden, ihre geliebten Backwaren nicht mehr zu bekommen. „Schon jetzt haben wir viele Kunden, die einen längeren Weg auf sich nehmen oder sich zu Gemeinschaften zusammenschließen, um eine Sammelbestellung aufzugeben“, beschreiben Heike und Lothar Wende. In Bücken würde diese Möglichkeit nach wie vor bestehen. Und auch das von Lothar Wende mit viel Leidenschaft gebackene Schwarzbrot bleibt im Angebot der Bäckerei.

Das Bücker Ehepaar freut sich, künftig mehr Zeit mit den Enkelkindern verbringen oder auch einmal Ausflüge machen zu können. Das sei in der Vergangenheit immer zu kurz gekommen.