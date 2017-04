Scheune in Schweringen niedergebrannt

Nienburg - Eine Scheune in Schweringen geriet am Dienstagmorgen um 4.30 Uhr in Brand. Das Gebäude und die darin befindliche Werkstatt wurden komplett zerstört.

Personen waren nicht in Gefahr, berichtete die Polizei. Auch weitere Gebäude wurden nicht beeinträchtigt. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen, da die Scheune auch als Werkstatt genutzt wurde und alle Arbeitsmittel zerstört wurden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren der Samtgemeinde Grafschaft Hoya waren mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittler der Polizei schließen zur Zeit noch keine Ursache aus.

