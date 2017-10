Deutsche-Meisterschaft-Endlauf im Superkartslalom in Hoya

Sausen mit Bodenhaftung

+ © Horst Friedrichs In der Box: Motivierende Gespräche halfen den jugendlichen Kartfahrern, die Anspannung vor dem Start zu überwinden. © Horst Friedrichs

Hoya - Von Horst Friedrichs. Sie rollen nicht, sie sausen über den Asphalt. Superkarts. Die Bodenhaftung verlieren sie so gut wie nie, und selbst in den haarsträubendsten Kurven bleiben sie in der Spur. Beim Slalom auf dem Meisterschafts-Parcours sind sie in ihrem Element, die tiefliegenden kleinen Flitzer.