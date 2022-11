Samtgemeinde Hoya will Wandertourismus fördern

Von: Nala Harries

Rein in die Wanderschuhe: Die Samtgemeinde Grafschaft Hoya will auf den Trend aufspringen und ebenfalls ein Wegenetz konzipieren. archiv © mittelweser-touristik

Samtgemeinde – Für Radfahrer gibt es in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya bereits viele Angebote, darunter der Weser-Radweg und weitere verschiedene Routen sowie die jährliche Fahrradrallye. Doch wer Rad fährt, geht auch gern wandern und andersherum verhält es sich genauso. Das zeigt eine Statistik, die die neue Mitarbeiterin der Stabstelle Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Anna Haalboom (siehe unteren Artikel), am Donnerstag während der Sitzung des Ausschusses für Wirtschafts- und Tourismusangelegenheiten vorstellte.

„Der Wandertourismus bietet auch für die Samtgemeinde Potenzial. Es gibt Möglichkeiten, diesen parallel mit dem Radfahren zu vermarkten“, verdeutlichte sie den Anwesenden, dass die Grafschaft ebenfalls auf diesen Trend reagieren könne.

Aber: „Wenn wir ein Wegenetz für den Wandertourismus konzipieren, dann sollte es Ziel sein, dieses auch zu zertifizieren“, meinte Haalboom. Auf diese Weise sei das Ganze besser zu vermarkten. Es gebe seit geraumer Zeit ein Zertifikat unter dem Titel „Entdeckerspuren“. Nach diesen Kriterien hätte bereits Rehburg-Loccum ein Wanderwegenetz erstellt, wusste Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer zu berichten.

Wo genau dieses in der Samtgemeinde entstehen könnte? Haalboom hatte für die Erschließung solcher Routen zunächst einen kleineren Bereich des Waldgebiets Sellingsloh vorgesehen. Allerdings habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um ein Schutzgebiet handele, welches nicht veränderbar sei. „Der Wald ist bereits jetzt schon komplett überlaufen. Gerade sonntags ist dort so viel los, dass der Parkplatz nicht mehr ausreicht“, meinte Ausschussmitglied Dirk Krebs (SPD) dazu. Laut ihm gebe es in der Samtgemeinde jedoch viele „tolle Ecken“, wo Wanderwege realisiert werden könnten.

Das findet auch Anna Haalboom, weswegen bereits andere Bereiche in Prüfung seien. „Dazu gehört beispielsweise das Hasseler- sowie das Eystruper Bruch und der Schweringer Berg“, zeigte sie Alternativmöglichkeiten auf.

Mit ihren Ideen überzeugte sie die Ausschussmitglieder, die sogleich eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeinden anboten und in diesem Zuge ihre Ortskenntnisse für das Projekt zur Verfügung stellen wollten.

Heiko Lange (CDU/UWGSH/FDP) schlug außerdem vor, die Touristen auf diese Weise auch in die Orte hineinzuführen. „Wir müssen allerdings die Kriterien des Zertifikats beachten. Dazu zählt beispielsweise, dass nur ein gewisser Prozentsatz des Wegenetzes Asphalt sein darf“, sagte Haalboom dazu.

Im Grunde waren sich aber alle einig, dass der Wandertourismus in der Samtgemeinde gefördert werden sollte, um damit auf den bereits bestehenden Radtourismus aufzubauen.

Und letzteren will man nun noch weiter stärken. Die Fraktion der WfH/Grünen stellte in diesem Zusammenhang einen Antrag zur Installation einer Service-Station sowie eines Schlauchautomaten in der Gemeinde Hilgermissen. Auf diese Weise könnten Radler vor Ort kostenlos ihre Reifen mit Luft befüllen, kleinere Reparaturen mit dem dort vorhandenen Werkzeug durchführen und Fahrradschläuche kaufen.

Die Ausschussmitglieder waren von der Idee angetan, entschieden sich aber vorerst dafür, die Diskussion um den Schlauchautomaten zu vertagen. Bei der Service-Station sprachen sie sich hingegen für die Premium-Version aus. Um diese aufstellen zu können, müsste noch ein Fundament erstellt werden, wobei Kosten in Höhe von rund 300 Euro anfallen, geht aus der Beschlussvorlage hervor. Die Station selbst koste knapp 1 800 Euro. „Wir sollten das Projekt als Pilot betrachten. Wenn dieses gut angenommen wird, könnten wir noch weitere Standorte definieren“, äußerte sich Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer ebenfalls positiv zu dem Vorhaben.