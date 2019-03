Warpe - Von Horst Friedrichs. Vor zehn Jahren wurde er Jäger. Ein Sammler der besonderen Art ist Pablo Hirndorf aber schon viel länger.

Holz und Stroh, aber auch Bleche hat Pablo Hirndorf bislang in staunenswerte Kunstwerke verwandelt. Aktuell experimentiert er dank seiner Jägerschaft mit Tierhäuten, die er selbst gerbt und zu Skulpturen umformt. Überdies reiht sich ein Jubiläum in die Liste der markanten Punkte seiner Karriere: Seit 25 Jahren dient ihm jetzt sein Haus am Warper Ortsrand als Wohn- und Arbeitsstätte. Nachdem sie die damalige Ruine 1992 gekauft hatten, bauten Pablo Hirndorf und seine Ehefrau Linda das Haus aus und konnten bereits 1994 in den neu gestalteten Räumen die erste Atelierausstellung eröffnen. In den weiteren Jahren folgten Erweiterungen und Anbauten sowie der Erwerb des angrenzenden Skulpturenwalds, in dem Hirndorf 2012 das bekannte Objekt „Haus der Sonne“ schuf (wir berichteten). Linda Hirndorf ist Heilpädagogin und in Calle geboren. Ehemann Pablo kam nicht weit entfernt zur Welt, in Altenbücken. „Wir haben beide zehn Jahre in Hannover gelebt“, sagt er. „Aber wir waren nie richtige Städter.“

So war der Rück(um)zug des Paars in heimatliche Gefilde letztlich eine Herzensangelegenheit, durch die der Künstler Hirndorf zu seinen Wurzeln fand, der direkten Verarbeitung der Landschaft. Von 1984 bis 1986 hatte er Kunstpädagogik an der Uni Hannover studiert, danach bis 1991 freie Kunst an der Fachhochschule (FH) Hannover. Anschließend war er ein Jahr lang Meisterschüler an der FH in der Landeshauptstadt. Nach der Ateliergründung in Warpe wurde er bereits 2007 von der Neuhoff-Fricke-Stiftung als Kulturpreisträger des Landkreises Nienburg ausgezeichnet. Es folgten zahlreiche Ausstellungen, sowohl als Einzelausstellungen unter anderem in Cloppenburg, Nienburg, Nordhorn und Hannover als auch durch Ausstellungsbeteiligungen in Halle an der Saale, Hannover, Kronach, Rastede und Wiesbaden.

Der Thematik Kultur und Natur widmet sich Pablo Hirndorf mit kreativer Leidenschaft. „Es geht um Verdichtung und Auflösung“, erläutert er. „Wie sich ausbreitendes, pulsierendes Leben verdichtet sich die Landschaft bis hin zur Auflösung in Form der Ernte“.Aus der klassischen Malerei kommend, hat Pablo Hirndorf sein künstlerisches Arbeitsgebiet über die Jahre immer mehr erweitert. Seine Auftragsarbeiten reichen heute vom Kinderporträt bis zum Kirchenaltar. „Meine freien Arbeiten und die Auftragsarbeiten befruchten sich gegenseitig“, erklärt er. Ein spektakuläres Ereignis in seiner künstlerischen Laufbahn gab es 1997, als die Dächer der beiden Stiftskirchentürme in Bücken abgebaut und erneuert wurden. Hirndorf durfte bei den Bauarbeiten dabei sein, kaufte schließlich die alten Kupferbleche und breitete sie auf der Wiese bei seinem Haus aus. Daraus wurde dann sein freies Projekt „Coming Down“, aus dem die 14 Tafeln des Kunstwerks „Bücker Kreuzweg“ entstanden, zu sehen in der Stiftskirche des Fleckens. Viele weitere Aufträge im kirchlichen und im öffentlichen Raum hat Pablo Hirndorf verwirklicht – so unter anderem ein Altarbildobjekt in der Liebfrauenkirche Moringen, die Foyergestaltung der Sparkasse Nienburg am Goetheplatz, die Altargestaltung „Am dritten Tage“ in der Stadtkirche Wunstorf, die Wasserskulptur „Statio“ auf dem Kirchplatz in Bücken, die Gestaltung des Altars und der Taufkapelle von St. Martin in Holtorf und die Kirchenfenstergestaltung St. Gangolf in Wietzen. Für die Skulptur „A Perfect Circle“ am Skulpturenpfad in Diepholz erhielt Hirndorf den ersten Preis. Zu seiner Skulptur „aRound“ im Friedeholz Syke erschien ein reich bebildeter, umfangreicher Katalog. Zu seinen weiteren, vielbeachteten Skulpturen zählen das Monument „Am Leben Hin“ für Sue Ryder in Großburgwedel, der „Gipfelblick“ auf dem höchsten Punkte Nienburgs, der renaturierten Halde der Abfallwirtschaft und der „Baum des Lebens“ für das Hospiz Zugvogel in Sulingen.

In seinem Atelier hat Pablo Hirndorf sie im Auge – die Landschaft, die ihm einen inspirativen Reichtum bietet. Ein weiterer Meilenstein in der Palette seines künstlerischen Schaffens ist die Arbeit mit den Tierhäuten – entstanden aus seiner Mitgliedschaft bei den Jägern. „Das hat die Landschaft bewirkt“, erklärt er. „Durch das grüne Abitur, die Jagdprüfung, habe ich viel mehr Einblick in die Natur gewonnen.“