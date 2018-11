Rotary Club fördert junge Musiktalente

JBG-Schüler Joshua Kieriem überzeugt mit Klavierspiel und nimmt an Kurs teil

+ Vor imposanter Kulisse gaben die Teilnehmer das Abschlusskonzert vor Publikum. - Foto: Rotary Club

Hoya/Sondershausen - Von Rebecca Göllner. Für Joshua Kieriem ist in diesem Jahr ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Der Schüler des Johann-Beckmann-Gymnasiums (JBG) Hoya nahm am zwölften Rotarischen Sommerkurs an der Landesmusikakademie Sondershausen (Thüringen) teil. Dieser Kurs fördert seit 2006 junge Talente im Alter zwischen neun und 19 Jahren. Ziel ist die persönliche sowie musikalische Weiterentwicklung der Teilnehmer. Joshua Kieriem ergriff diese Chance und baute seine Fähigkeiten im Klavierspiel weiter aus. Der Kreiszeitung hat er im Nachgang von seinen Erlebnissen berichtet.