Finalisten kommen aus Hoya, Thedinghausen, Bruchhausen-Vilsen, Achim und Diepholz

Rosa 2023: Star-Feeling beim Finale vor 1000 Zuschauern

Von: Marc Lentvogt

Seit 2019 konnte die Rosa-Trophäe nicht vergeben werden. Am 10. März eifern fünf Bands aus der Region wieder um den großen Preis: einen Tag im Tonstudio.

Am Freitag, 10. März, kommt es in der Veranstaltungshalle der Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen zum Abschlusskonzert des ROSA-Musikwettbewerbs. Fünf Gruppen aus Schulen der Landkreise Diepholz, Nienburg und Verden wetteifern ab 18 Uhr um den Sieg, die Trophäe ROSA23 sowie die damit verbundenen Preise.

Corona machte einen Wettkampf für mehrere Jahre unmöglich

13 Bands und Musikprojekte ab der fünften Klasse aufwärts hatten sich für den Vorentscheid angemeldet, der vor Ort in den Schulen durchgeführt worden war. Fünf davon schafften es in die Endrunde. Spannend ist nun, wer die Nachfolge der Band Good to Bee des Twistringer Gymnasiums, die 2019 die jüngste Austragung des ROSA-Musikwettbewerbs gewonnen hatte, antreten wird.



ROSA-Moderator und Sprecher der clubinternen Vorentscheid-Jury Arne Bär spielt selbst Saxophon in unterschiedlichen Projekten. Mit ROSA möchte er talentierten Musikern einen unvergessenen hochprofessionellen Abend schenken, bei dem sich jeder wie ein Star fühlen darf. © vd

Es sind unterschiedliche Genres, in denen die Teilnehmer zu Hause sind, der Vergleich dürfte damit nicht immer leicht fallen. Aber – so heißt es in der Beschreibung des Wettbewerbs – wichtig sei, „die musikalische Kreativität und Leistung unter Beweis zu stellen“. So kann auch Blasorchester gegen Rockband antreten.

Der Wettbewerb unter dem Motto „Ihr spielt die Musik“ ist vom Rotary Club Bruchhausen-Vilsen 2008 ins Leben gerufen worden und geht nun in seiner siebten Auflage in das große Finale. Unterstützt wird der Club von mehreren Unternehmen, die mit der Region verbunden sind und die Jugendförderung als Anliegen sehen. Hauptsponsoren sind die Kreissparkasse Syke, die Avacon Netz GmbH in Syke und die Mediengruppe Kreiszeitung. Sie ermöglichen eine großzügige Preisvergabe sowie die professionelle Gestaltung des gesamten Ablaufs.



Finalisten kommen aus Hoya, Thedinghausen, Bruchhausen-Vilsen, Achim und Diepholz

Qualifiziert haben sich für das Finale das Blasorchester des Johann-Beckmann-Gymnasiums in Hoya, die Bandklasse Rockin´ Gudewill der Gudewill-Schule Thedinghausen sowie die Bands Tuesday des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen, Rays des Gymnasiums am Markt in Achim und The Search der Graf-Friedrich-Schule in Diepholz. Ergänzt wird das Programm durch den Gastauftritt der Solistin Ameel Hotaky. Die 17-Jährige besucht die Kooperative Gesamtschule Leeste und stellt ihr Programm außer Konkurrenz vor.

Ihr musikalisches und darstellerisches Können präsentieren die Finalbands in einem jeweils 20-minütigen Beitrag dem Publikum und der Final-Jury unter der Leitung von Dr. Roland Hafen, langjähriger Musikprofessor an der Universität Vechta. Zu gewinnen gibt es Geldpreise, die an die Schulen zur Förderung des Musikunterrichts gehen. Alle Finalisten erhalten je 500 Euro. Dem Sieger winkt die ROSA-Trophäe sowie ein Tag im Tonstudio. So dürfen sich bereits jetzt alle auftretenden Musiker zu den Gewinnern zählen.



Da zum Abschlusskonzert kein Eintritt erhoben wird, hoffen die Organisatoren auf ein volles Haus und eine rege Beteiligung bei der Tombola. Der Reinerlös der Veranstaltung wird zur Unterstützung des Musical-Projektes „Hinterm Horizont macht Schule“ verwendet. Am Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen führen dies Oberschule und Gymnasium gemeinsam mit der Udo-Lindenberg-Stiftung durch. Als Tombola-Preise locken unter anderem Karten für eine Musicalreise nach Berlin, eine Soundbox sowie ein Wochenende mit einem Wasserstoffauto. sch/wg