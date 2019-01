Rohrbruch sorgt für Wasserausfall

VON REBECCA GÖLLNER

Samtgemeinde – Mehrere Meldungen in dem sozialen Netzwerk Facebook tauchten am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr auf. Alle lauteten ähnlich. „Habt ihr noch Wasser?“, „Bei euch auch kein Wasser?“, „Kein Wasser in Hoyerhagen“. Viele Haushalte der Samtgemeinde mussten für mindestens eine Stunde ohne fließendes Wasser auskommen. Der Grund dafür war ein Wasserrohrbruch. Das teilt die Wasserversorgung der Samtgemeinde Grafschaft Hoya jetzt auf Nachfrage der Kreiszeitung mit. An den Feiertagen waren zuvor keine Auskünfte möglich.

Laut Henry Pfeiffer, Vorarbeiter der Gas- und Wasserversorgung, habe es am späten Sonntagabend einen Alarm im Wasserwerk gegeben, dass der Druck auf den Leitungen weg beziehungsweise gesunken sei. Daraufhin habe der Mitarbeiter des Notdiensts alle notwendigen Schritte eingeleitet, um den Fehler schnellstmöglich zu beheben. „Wir haben einen 24-Stunden-Dienst“, schildert Pfeiffer. So sei gewährleistet, dass im Falle eines ebensolchen Notfalls jemand vor Ort ist und reagieren kann.

Mit mehreren Personen habe man sich am Sonntag schließlich auf die Fehlersuche begeben. „Wir wussten ja nicht, wo der Rohrbruch ist“, sagt Pfeiffer. Fündig seien die Mitarbeiter der Wasserversorgung an einem Feldweg direkt hinter dem Wasserwerk in Richtung Hoyerhagen geworden. „Dort ist eine der Hauptleitungen geplatzt“, erklärt Henry Pfeiffer. Eine Materialermüdung sei der Grund dafür gewesen.

Da die Wasserversorgung der Samtgemeinde aber über ein Ringleitunsnetz verfüge, sei durch ein sogenanntes „Umschiebern“ (Anm. der Redaktion: auf andere Leitungen umgeführt) schnell Abhilfe geleistet worden. Laut Pfeiffer hätten deshalb ab etwa 22.30 Uhr alle Haushalte der Samtgemeinde wieder Wasser gehabt.

„Einige Bereiche in Hoyerhagen und Hilgermissen hatten noch bis circa 3.30 Uhr nur einen geringen Druck auf der Leitung“, beschreibt Henry Pfeiffer.

„Wir haben die defekte Leitung durch eine neue ersetzt beziehungsweise Teilstücke ausgetauscht“, erklärt der Vorarbeiter der Wasserversorgung. In den frühen Morgenstunden sei das Wasser wieder wie gewohnt geflossen.