„Get Loud Against Hate“ in Hoya: Musik setzt Zeichen gegen Rechts

Von: Christel Niemann

Punkrock vom Feinsten liefern die Musiker von „Casino Blackout“. © Niemann, Christel

Hoya – Viel Applaus gab es am Samstagabend für das, was der Präventionsrat Hoya gemeinsam mit dem Gymnasium, der Oberschule Hoya, ehemaligen Schülern und der der Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ sowie den Lehrkräften Sabine Wagner und Maik Landsmann auf die Beine gestellt hatte. Rund 500 Musikbegeisterte feierten im Schulzentrum am Samstagabend friedlich das Festival „Get Loud Against Hate“ als Zeichen gegen Rassismus.

Wo tags zuvor noch Schüler über Aufgaben büffelten und das Erlangen von Wissen die Hauptrolle spielte, wummerte am Samstag bis in die Nacht hinein die Musik von Meilentaucher, Casino Blackout, Radio Havanna und Bobby Lies durch die Aula und über die Flure. Und regionale und überregionale Punkrock-Bands standen mit den Besuchern lautstark dafür ein, dass jeder Mensch willkommen und kein Mensch illegal ist.

Die Hoyaer Band „Meilentaucher“ steht auf der Bühne und heizt dem Publikum ein. © Niemann, Christel

Mit sichtbarer Begeisterung beteiligten sich die Musiker daran, diese Botschaft nach außen zu bringen, traten musikalisch ein für die gute Sache. Neben der Musik auf die Ohren gab es Stände von Organisationen, die über ihre Arbeit gegen Rechts und für die im Grundrecht manifestierten Rechte informierten und mit kreativen Mitmachaktionen für Toleranz warben.

„Wir wollen heute ein Zeichen für den Frieden, aber auch für religiöse und menschliche Vielfalt und Freiheit setzen. Mir persönlich ist es besonders wichtig, mich gegen die rechte Politik der AfD zu positionieren“, bekräftigte etwa Micha Saalmüller, der als ehemaliger Schüler am Gymnasium Hoya in die umfangreiche Organisation des Festivals involviert war. Und die, die gekommen waren, wurden reichlich belohnt. Energetischer Rock unterschiedlicher Couleur erfüllte das Festival, das die Besucher von Beginn an in den Bann zog.

Und die thematische Festival-Intention? Festivalteilnehmer Gunnar Landmann betonte, dass zurückliegende Ereignisse bereits gezeigt hätten, dass Musik durchaus in der Lage sei, Menschen zusammenzuhalten. Was anderswo gut funktioniere, solle auch in Hoya passieren. Zoe Wernstedt sagte, ihr gehe es bei dem Konzert nicht in erster Linie darum, gute Mucke zu hören, sondern sich „solidarisch zu erklären mit denen, die den Kampf um Freiheit und Anerkennung jeden Tag durchziehen müssen.“

Christian (11) und Hergen (12) haben sich trotz ihres jungen Alters ebenfalls bereits mit Rechtsextremismus beschäftigt. „Ohne das Thema wären wir nicht hier“, meinten die Jungen unisono, die von ihren Müttern auf das Festival begleitet wurden. „Jeder soll selbst entscheiden, wie er leben will“, meinte Hergen. Enna indes hatte mit dem Thema noch nicht so viel am Hut. Begleitet von Mama Celia und Papa Marco hatte sie mehr ihre Freundinnen im Sinn, die gleichfalls auf dem Festival waren. Dass die Eltern mit von der Part(y)ie waren, störte sie nicht. Hauptsache, sie könne dabei sein.

Auch interessant: „Get Loud Against Hate“ wäre ohne die Mithilfe von ortsansässigen Sponsoren nicht zu stemmen gewesen, wie Sabine Wagner unterstrich. Rund 20 000 Euro betrage der Festivaletat. Die Bands erhielten faire Gagen, berichtete Sabine Wagner. „Wir wollten da gar nicht groß verhandeln. Hinter den Musikern liegen schließlich schwere Monate, weil sie wegen Corona ja nicht auftreten konnten“, erklärte die Lehrerin. Den Eintritt habe man dennoch bewusst sehr moderat kalkuliert, um jeden die Möglichkeit einer Teilnahme zu bieten. „Wir wollen ja keinen Gewinn machen, sondern am Ende möglichst mit einer schwarzen Null dastehen“, erklärte Wagner.