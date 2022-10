„War die schönste Synagoge im Königreich Hannover“

Von: Sigi Schritt

Teilen

Mitglieder des Heimatvereins stellen sich auf die Fundament-Reste der ehemaligen Synagoge. Das veranschaulicht, wie groß das Gotteshaus einmal war. © Sigi Schritt

Die Interessengemeinschaft im Heimatverein hält die Erinnerungen an jüdisches Leben in Hoya wach.

Hoya –Bald jährt sich der angeordnete Terror der Nationalsozialisten, der auch nach Hoya gekommen ist: Vor knapp 84 Jahren, am 9. November 1938, hatten die Nazis dazu aufgerufen, jüdische Geschäfte und Synagogen zu zerstören. Damit wurde der größte Völkermord in Europa eingeleitet. Auf Befehl des SA-Trupps „Nordsee“ setzten SA-Mitglieder die Hoyaer Synagoge am 10.

November 1938, also einen Tag nach der sogenannten Reichspogromnacht in Brand. Dieses Gebäude hatten die jüdischen Gemeinden Hoya, Dörverden und Intschede 1833 auf dem Grundstück Deichstraße 31 in Hoya errichtet.

Für die Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Hoya und auch ihrer Vorfahren interessiert sich die Familie Joan und Elizabeth Herman aus New York und Washington D/C, die Hoya besucht.

Die Heimatforscherin Elfriede Hornecker hat mit ihren Freunden den Besuch vorbereitet und weiß auch mehr über das Gotteshaus. „Es war die schönste Synagoge im damaligen Königreich Hannover“, schwärmt Elfriede Hornecker. Sie betreibt mit Otto Heidecke, Heike Huth, Hilli Seidler und anderen Geschichtsforschung. Der Kreis bildet eine eigenständige Gruppe innerhalb des Heimatvereins Hoya: die Interessengemeinschaft (IG) Synagoge. Die Mitglieder halten eine Erinnerungskultur wach. Ihr Treffpunkt im ehemaligen Einzelhandelsgeschäft Trefurt an der Deichstraße ist eine Dependance des Heimatmuseums und liegt in der Nachbarschaft des ehemaligen Synagogen-Areals. Es gleicht einem Museum, in dem viele Infos über jüdisches Leben in der Grafenstadt zusammengetragen worden sind und in dem Exponate wie ein Säulenstein der ehemaligen Synagoge zu sehen sind.

Warum war Hoya der Ort für ein prächtiges Gotteshaus? „Um 1850 war in Hoya, umgerechnet auf die Einwohnerzahl, die zweitstärkste jüdische Gemeinde im Königreich Hannover ansässig“, erläutert Elfriede Hornecker. Das waren etwa 150 Menschen: Vom Kind bis zum Hochbetagten. Die Menschen in den Familien gingen ehrbaren Berufen nach: Färber, Tuchhändler, Metzger und Bankiers. Die Zeit der Errichtung der Synagoge sei auch der Höhepunkt der jüdischen Entwicklung im Ort gewesen. Einige Gläubige seien weggezogen. Etwa nach Berlin oder Hildesheim. Auch das sind Geschichten, die die IG kennt. Auf die Initiative eines Hoyaers sei zum Beispiel eine Zuckerfabrik in Nordstemmen gegründet worden, sagt Elfriede Hornecker.

Zurück zur Synagoge: Die Nazi-Schergen haben sie 1938 zwar niedergebrannt, Menschen verschleppt und ermordet – die Erinnerung an die Deportieren und an das Gotteshaus konnten die Nazis aber nicht auslöschen. Sie hatten sich sogar bei der Übertragung des Grundstücks vermessen, weil die breite Ostwand des Gotteshauses nicht parallel zur Straße zeigte. Es geht um ein schmales Dreieck, das heute zwischen einer Hecke und dem Bürgersteig von Marmor überdeckt und daher gut zu sehen ist. Es hat den Eigentümer nie gewechselt. Es gehört somit den Rechtsnachfolgern der jüdischen Synagogen-Gemeinschaft und wird vom Landesverband jüdischer Gemeinden in Niedersachsen verwaltet, so Hornecker.

Dass die Synagoge nicht klein war, zeigt das Fundament, das erst im vergangenen Jahr bei Bauarbeiten ans Tageslicht gekommen war. Elfriede Hornecker und ihre Freunde umstellen es: Es hat die Ausmaße zwölf mal 20 Meter. Ob das Gotteshaus je wieder aufgebaut wird – wie einst die Frauenkirche in Dresden? Das ist sicherlich Zukunftsmusik. Elfriede Hornecker und ihre Freunde würden sich allerdings nicht einmal um Fördergelder für ihre Arbeit kümmern, sagen sie. Lediglich ihr Treffpunkt sei gesponsert.

Das Synagogen-Grundstück gehöre der Stadt. Eine Metall-Tafel weist auf die historische Bedeutung des Geländes hin und informiert, dass damals von den 41 jüdischen Männern, Frauen und Kindern, die aus der Stadt vertrieben und in Konzentrationslager gebracht wurden, nur zehn überlebten. Die Familie eines Nachfahren von Adolf Elias – er betrieb eines der Geschäfte, die an der Deichstraße abgerissen werden – will jetzt Hoya einen Besuch abstatten. Die IG Synagoge bereitet den Besuch vor und hat ein Geschichtsbuch gestaltet, das diese Familie mit in die USA nehmen kann.

Von Sigi Schritt

Nazis haben sich in Hoya vermessen und einen schmalen Streifen des Synagogen-Areals nicht verkauft, das sich die IG Synagoge jetzt anschaut. © Sigi Schritt

Hier tragen die Mitglieder der IG Synagoge Infos über das jüdische Leben in Hoya zusammen: Im Treffpunkt Trefurt, einem Haus an der Deichstraße. © Sigi Schritt