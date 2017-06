Raus mit Applaus

Marion-Blumenthal-Oberschule Hoya entlässt 106 Schüler, viele davon „mit hervorragenden Ergebnissen“

+ Gerd Wiebking als Vertreter der Hans-Lühmann-Stiftung (links) und Schulleiter Marc Badermann (rechts) ehrten die Jahrgangsbesten (von links) Christiné Steffen, Pascal Koldewei, Lukas Asendorf und Monja Blume. Es fehlt auf dem Bild: Marnie Franz. - Foto: Michael Wendt

Hoya J „Alles wird perfekt, so perfekt“ sang Casper zum Einmarsch der Abschlussschüler der Marion-Blumenthal-Oberschule Hoya. Der (von CD kommende) Rapper sollte recht behalten. Es war eine perfekte Feier am Donnerstag in der Aula – festlich, musikalisch, humorvoll und freundschaftlich. Obwohl sich die fünf Klassenlehrer der scheidenden Schüler einen letzten kurzen Unterricht nicht verkneifen konnte.