Rauchwolken über Hoya: Brand in Papierfabrik ausgebrochen

Warnung an Anwohner

Auf dem Gelände der Fabrik war Altpapier in Brand geraten.

Bei einem Feuer auf dem Gelände einer Papierfabrik in Hoya ist es am späten Freitagnachmittag zu einer großen Rauchentwicklung gekommen. In einem Außenlager war Altpapier in Brand geraten.