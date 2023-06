Radweg an L 331: Der Lückenschluss zwischen Wechold und Loge kommt

Von: Mareike Hahn

In Zukunft soll der Radweg ohne Lücke von Wechold nach Loge führen. © Mareike Hahn

Das Land hat zugesagt, die Baukosten für die 300 Meter zwischen Wechold und Loge zu bezahlen.

Wechold/Loge – Jubel in den Gemeinden Hilgermissen und Martfeld: Der Lückenschluss des Radwegs an der Landesstraße L 331 zwischen Wechold und Loge dürfte im kommenden Jahr realisiert werden. Denn ein entscheidender Schritt ist getan – das Land Niedersachsen hat zugesagt, die Baukosten zu 100 Prozent zu tragen.

Gestern hat Vorstandsmitglied Rainer Fellermann vom Heimatverein „Wecheln un ümto“ das Schreiben von Verkehrsminister Olaf Lies bekommen. „Die Freude ist groß“, sagt Fellermann. Immerhin haben der Wecholder Verein sowie der Heimat- und Verschönerungsverein Martfeld einiges dafür getan, dass die gut 300 fehlenden Meter ergänzt werden. Der Weg soll von Loge entlang der L 331 bis zur Kreisstraße 141 geschlossen werden. Dabei liegen rund 80 Meter auf Martfelder Gemeindegebiet und etwa 150 Meter auf Hilgermisser.

Damit das Ganze als „Bürgerradweg“ anerkannt und der Bau vom Land bezahlt wird, haben sich die Vereine mächtig ins Zeug gelegt. „Anträge stellen, wir haben Butterkuchen für den Fahrradweg gemacht, und in Martfeld wurde dafür gegrillt, Gespräche mit den Grundstückseigentümern führen, viele Vorbereitungen und Nachfragen“, zählt Fellermann auf und ergänzt: „Die Arbeit hat sich gelohnt.“

In seinem Schreiben spricht Minister Lies den beiden Vereinen „Anerkennung für das besondere bürgerliche Engagement“ aus. Gleichzeitig sagt er zu, „dass das Land Niedersachsen nach einem rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss die Baukosten für den Radweg an der L 331 zu 100 Prozent tragen wird und diesen nach Fertigstellung in seine Baulast übernimmt“. Des Weiteren dankt Lies den Samtgemeinden und Gemeinden, die das Projekt von kommunaler Seite unterstützen.

„Wir hoffen, dass es jetzt zügig weitergeht und spätestens im nächsten Frühjahr der Fahrradweg eingeweiht werden kann“, sagt Fellermann. Nach Angaben von Sören Schumacher aus dem Bauamt der Samtgemeinde Grafschaft Hoya kann der Bau voraussichtlich im nächsten Jahr starten. Die Vorbereitungen seien jetzt abgeschlossen, nun beginne das sogenannte Plangenehmigungsverfahren. Es folge die Ausschreibung der Bauarbeiten. Für das weitere Verfahren sei die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg zuständig.

Die Kosten für den reinen Bau des Radwegs, die das Land übernimmt, liegen bei schätzungsweise 200 000 Euro. Dazu kommen die Planungs- und teilweise auch Grunderwerbskosten. Dafür sollen die Spenden, die die Heimatvereine gesammelt haben, verwendet werden. Wie viel Geld zusammen gekommen ist, kann Fellermann noch nicht sagen: „Wir haben die Spendentöpfe noch nicht geöffnet und gezählt.“ In Kürze wollen die Vereine das nachholen und das Geld an die Gemeinde Hilgermissen übergeben, die ihrerseits zugesagt hat, sich finanziell an Planung und Grunderwerb zu beteiligen.

Für Fellermann ist die Zusage aus Hannover eine „Bestätigung, dass sich Demokratie von unten lohnt“. Er ist begeistert: „In Zukunft kann man lückenlos von Hoya bis Bremen auf einem Fahrradweg radeln.“