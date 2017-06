Das Radfahren gibt ihm Halt

Schwerkranker 51-Jähriger wirbt deutschlandweit für guten Zweck / Station in Hoya

+ Bürgermeisterin Anne Wasner, selbst häufig mit dem Rad anzutreffen, empfing Oliver Trelenberg am Rathaus – bei dem für eine Radtour denkbar schlechtesten Wetter. Trelenberg aber sagt: Mir macht der Regen nichts aus. - Foto: Michael Wendt

Hoya - Von Michael Wendt. Oli hat in seinem Leben viel Scheiße erlebt: Sein Vater war ein Säufer, er selbst wurde Alkoholiker, hatte Depressionen und bekam Kehlkopfkrebs. Oli, das ist Oliver Trelenberg, 51 Jahre alt, Frührentner, 800 Euro Einkommen im Monat. Er lebt in ständiger Gefahr, wieder Alkoholiker oder depressiv zu werden. Aber er macht das Beste aus seiner Situation: steigt aufs Fahrrad und fährt durch ganz Deutschland, um bettelarmen Krebspatienten einen Urlaub zu ermöglichen. Freitag und Samstag machte er Station in Hoya.