Quappen im Mühlbach ausgesetzt

Artenschutzprojekt des Anglervereins

+ Aus einer Wanne lässt Heinrich Brockmann behutsam 100 kleine Quappen in das Wasser gleiten. Dort sollen sie zu Fischen heranwachsen. Foto: Horst Friedrichs

Dedendorf – Wenn sie groß und stark ist, frisst sie frische Fische: Die Quappe ist selbst ein ganz besonderer Fisch, gehört zur Familie der Dorsche und lebt als einzige ihrer Art nicht im Meer, sondern landeinwärts. Im Gegensatz zu ihren Salzwasser-Verwandten bevölkert sie Süßwasserregionen, also Flüsse, Seen und Teiche. 100 winzige Exemplare der Quappen-Gattung hat Heinrich Brockmann (Mehringen), Ehrenmitglied des Anglervereins Nienburg/Weser, jetzt in einem Biotop am Bücker Mühlbach ausgesetzt.