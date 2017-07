Der „Prachtbau“ ist eingeweiht

Dorfgemeinschaftshauses in Hoyerhagen

+ © Jana Wohlers Bürgermeister Henning Thorns (vorne, links) und der SV-Vorsitzende Martin Homfeld bei der „Schlüsselübergabe“ im neuen Aufenthaltsraum. © Jana Wohlers

Hoyerhagen - Nach Jahren der Planung und der Arbeit war es am Freitagabend endlich so weit: Der neue Anbau des Dorfgemeinschaftshauses in Hoyerhagen wurde offiziell eingeweiht. Bei der Feier machten sich neben Vertretern der Gemeinde auch zahlreiche geladene Gäste aus den Vereinen und der Nachbarschaft ein Bild von den modernen Räumlichkeiten. Mitarbeiter der ausführenden Baufirmen sowie Architektin Renate Schumacher wohnten der Einweihung ebenfalls bei.