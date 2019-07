Mit Alkohol im Blut: Mann begeht Unfallflucht und landet kopfüber im Graben

Zuerst begeht ein Mann in Hoya Unfallflucht, dann ereignet sich kurze Zeit später ein Unfall. Die eingesetzten Polizeibeamten bemerken schnell den Alkoholgeruch des Mannes.

Hoya - Die Unfallflucht wurde Montag gegen 17.35 Uhr an der Von-Kronenfeldt-Straße, in Hohe des Ärztehauses, in Hoya bemerkt. Der Verursacher wollte an einem geparkten Auto vorbeifahren und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Gleich an mehreren Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Flüchtigen.

Kurze Zeit später trafen die eingesetzten Polizeibeamten das Auto des Verursachers wieder. Es lag bei Wienbergen in einem Graben. Die Polizisten bemerkten schnell den starken Alkoholgeruch des Fahrers. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, eine Blutprobe wurde entnommen.

Polizei Hoya ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol und wegen Unfallflucht. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251/93464-0 entgegen.

