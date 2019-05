Leiche aus der Weser ist vermisster Spargelstecher

Wasserleiche in der Weser: Diese Meldung erhielt die Polizei am Donnerstag aus Hoya. Ein Binnenschiffer hatte den Mann entdeckt.

Update, 14. Mai

Bei der am 25. April gefundenen Leiche in der Weser handelt es sich um den vermissten Erntehelfer eines Spargelhofs in Eystrup. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Durch eine von der Staatsanwaltschaft Verden angeordnete Obduktion und DNA-Analyse wurde der Verdacht der Ermittler bestätigt, dass es sich bei dem Verstorbenen um den sein Mitte April vermissten Spargelstecher handelt. Die Untersuchung ergab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Originalmeldung

Hoya - Den Hinweis auf einen in der Weser treibenden Leichnam in der Nähe des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Hoya meldete ein Binnenschiffer am Donnerstagnachmittag.

Einsatzkräfte der Polizei sowie ein Notarzt bestätigten vor Ort den Fund einer männlichen Leiche. „Die Identifizierung dauert noch an“, sagte Polizeipressesprecher Axel Bergmann auf Nachfrage der Kreiszeitung.

Verbindung zu vermisstem Spargelstecher aus Eystrup?

Natürlich werde auch untersucht, ob es sich um den seit Dienstag vergangener Woche vermissten Spargelstecher aus Eystrup-Mahlen handeln könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt könnte man dies noch nicht bestätigen.

reg