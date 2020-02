Plauder- und Erzählstunde statt Lesung

Eystrup - Von Christel Niemann. Yared Dibaba: Auch mit diesem Namen kann man Entwicklungshelfer für die plattdeutsche Sprache sein. Am Freitagabend war der smarte Moderator, Musiker, Entertainer und Schauspieler im voll besetzten Alten Güterschuppen in Eystrup zu Gast, wo er das erwartungsfrohe Publikum mit plattdeutschen Dönjes – wahren und geflunkerten – bestens unterhielt.

Ein bisschen Käpt’n Blaubär, ein bisschen Lügenbaron und ganz viel Yared Dibaba: Mit dieser charmanten Mischung zog der in Hamburg lebende gebürtige Äthiopier, der im kleinen Falkenburg aufgewachsen ist, sein Publikum in den Bann. Kaum hatte Dibaba die Bühne erklommen und sein Publikum mit einem lockeren Spruch begrüßt, hatte er es auch schon auf seiner Seite. Nicht weiter verwunderlich, denn mit seiner offensichtlichen Vorliebe für die plattdeutsche Sprache ist der „Swatte“ – wie er sich selbst hin und wieder nennt – bei Weitem nicht alleine. Und was viele nicht wissen: Dibaba hat vor Jahren einmal einen Lehrgang im Ausbildungszentrum des Technischen Hilfswerk in Hoya absolviert, sodass er sein Gastspiel in Eystrup als „kleines Heimspiel“ bezeichnete. „Plattdeutsch braucht nicht viele Worte. Moin reicht doch fast schon“, sagte er mit Blick auf die Besucher, die auf seine Frage, wer im Publikum kein Platt versteht, die Hand heben. Auch „Jo“ könne man in vielen Situationen sagen, und wer dann noch ein „Nützt ja nix“ nachschiebe, beherrsche Platt fast schon perfekt. Im Laufe der als Lesung angekündigten Veranstaltung – die letztlich aber dann doch weniger Lesung denn Plauder- und Erzählstunde war – snackte Dibaba in einer Tour, sprach jemanden aus dem Publikum gezielt an, griff dann zum Buch, um daraufhin erneut abzuschweifen und über die Fragen des Lebens zu philosophieren. Zwischendurch legte er mithilfe der Zuschauer auch noch etliche Zungenbrecher ein, schüttelte einen plattdeutschen Rap aus dem Ärmel und hob unentwegt die Vorzüge der plattdeutschen Sprache hervor.

Seine Fans nimmt er auch mit auf Weltreise, wo er ebenfalls immer auf der Suche nach Plattsnackern ist, mit denen er sich auch in der beliebten Fernsehreihe „De Welt op Platt“ sowie in seinen Büchern befasst. Diesbezüglich bekam das Publikum unter anderem Geschichten von einem schmatzenden Chinesen in einem vietnamesischen Lokal in Bremen und einem plattdeutsch sprechenden Indianer in Paraguay zu hören. Die Gäste staunten und lachten, als Dibaba locker über sein Treffen mit Mennoniten im fernen Kanada berichtete oder die Geschichte von seiner Begegnung mit zwei ausgewanderten Oldenburgern in Melbourne zum Besten gab. Auch seine Schilderung von einem Auftritt in Berlin an der Seite der Moderatorin Barbara Schöneberger oder sein minutiöses Erinnern an einen Besuch in einer Starbucks-Filiale, bei der er die Frage „Kaffee to go?“ mit „Nein, ich komme aus Äthiopien“ beantwortete, sorgte für viel Gelächter.

Zudem verdeutlichte er, dass für ihn ein Handy ein „Ackersnacker“ und die Plattform Facebook „Fratzenbook“ ist. Das heute übliche Wort „Okay“ ersetzte er außerdem stets durch das Wort „löppt“.

Kurzum: Statt zu lesen, hat sich Dibaba ganz im Sinne des Publikums vergnügt durch die Veranstaltung gesabbelt und damit den Besuchern den erhofften schönen Abend beschert. Es wurde viel gelacht und geklatscht – vielleicht sogar zur Verwunderung des Künstlers, der anfangs doch meinte, dass norddeutsche Ekstase ja doch mehr nach innen geht.

