72 Spieler aus sieben Ländern beim „2. Rokitta‘s Rostschreck PingPongParkinson Turnier“ in Eystrup

Von: Nala Harries

Freuen sich auf das bevorstehende Turnier (von links): Jürgen Dieckhoff (Vorsitzender des TSV Eystrup), die Organisatoren Lars Rokitta und Spartenleiter Tischtennis Christian Kautz sowie „Losfee“ Maik Gühmann. © nala harries

Eystrup – „So langsam steigt bei mir die Aufregung“, meint Lars Rokitta mit Blick auf kommenden Samstag, 29. April. Dann soll nämlich das „2. Rokitta’s Rostschreck PingPongParkinson Turnier“ für an Parkinson erkrankte Menschen in Eystrup stattfinden. Schon bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr stieß die Veranstaltung auf große Resonanz. Damals wetteiferten 48 Teilnehmer um den Sieg.

2023 soll das Ganze nun wiederholt werden – in einem noch größeren Ausmaß.

Als beim Turn- und Sportverein (TSV) Eystrup feststand, dass das Turnier 2023 erneut realisiert werden soll und die Plätze ausgeschrieben wurden, dauerte es nur knapp 60 Stunden, „dann waren alle belegt“, berichtet der sportlich erfolgreiche Lars Rokitta (PingPongParkinson-Weltmeister im Mixed-Doppel 2021, Bronze 2022) erfreut. Er organisiert das Spektakel in der Eystruper Turnhalle gemeinsam mit Christian Kautz, dem Spartenleiter Tischtennis des TSV. Beim Turnier selbst steht Rokitta aber nicht an der Platte. „Ich wollte, aber meine Frau und der Vereinsvorsitzende Jürgen Dieckhoff rieten mir davon ab. Schließlich kümmere ich mich ja schon um die Organisation und achte darauf, dass am Spieltag auch alles läuft. Dieses Mal will ich das Turnier einfach genießen“, meint der Eystruper, der 2015 die Diagnose Parkinson erhielt.

Am Samstag werden insgesamt 72 Tischtennisspieler aus sieben verschiedenen Ländern mit dabei sein, darunter Frankreich, Portugal, England, Dänemark, Schottland, Schweden und Deutschland. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem auch Spieler wie die aktuellen PingPongParkinson-Weltmeister im Doppel, Peter Derheld und Jesper Jerslund, sowie Doppelweltmeisterin Jutta Ahmerkamp-Böhme. „Zwölf der Spieler reisen aus dem Ausland an und landen am Donnerstag in Bremen“, erzählt Lars Rokitta über den Ablauf. Damit alle auch stressfrei von A nach B kommen, hat der TSV einen Shuttleservice organisiert. Warum einige Spieler schon so früh kommen? „Die sind schon ganz heiß auf das Turnier und wollen vorher nochmal trainieren“, sagt Vereinsvorsitzender Jürgen Dieckhoff. Dafür haben sie am Freitag die letzte Möglichkeit vor der Veranstaltung. Unterstützung erhalten sie dabei von einem ganz besonderen Gast, dem Werder Bremen Bundesliga-Trainer Christian Tamas.

Einen Tag später, um 10 Uhr, beginnt dann das Turnier in der Eystruper Turnhalle, und die 24 Teams stellen ihr Können – aufgeteilt in vier Gruppen á sechs Mannschaften – unter Beweis. Die Aufteilung ist während einer Pressekonferenz ausgelost worden und ist unter www.tsveystrup.de einzusehen. Diese Aufgabe übernahm „Losfee“ Maik Gühmann. Er ist ein enger Freund von Lars Rokitta.

Das Ende des Turniers ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Im Anschluss ist eine Abendveranstaltung in geschlossener Gesellschaft geplant. In deren Rahmen soll auch die Siegerehrung erfolgen. Die Gewinner kürt Sponsor und Namensgeber Oliver Rokitta. Er ist der Cousin von Organisator Lars Rokitta und Erfinder von „Rokitta’s Rostschreck“.

Für den Turn- und Sportverein Eystrup ist die Veranstaltung eine große Sache. „Vor knapp zwei Jahren hatten wir noch nichts mit PingPongParkinson zu tun“, erinnert sich Spartenleiter Christian Kautz. 2021 sprachen Vorsitzender Jürgen Dieckhoff und Lars Rokitta erstmals über ein Turnier für an Parkinson erkrankte Menschen. Aus der anfangs schwammigen Idee entstand dann das „1. Rokitta’s Rostschreck PingPongParkinson Turnier“. „Seit dem verzeichnen wir einen großen Zulauf in der Sparte Tischtennis“, berichtet Jürgen Dieckhoff erfreut. Diesen Erfolg schreibt er größtenteils dem Engagement von Lars Rokitta zu, der das Ganze in Eystrup ins Rollen gebracht und bekannt gemacht habe. So beteiligte er sich auch 2023 federführend an der Sponsorensuche, regte den Druck einer Turnierzeitschrift sowie die Produktion von Veranstaltungsshirts an.

Das diesjährige „2. Rokitta’s Rostschreck PingPongParkinson Turnier“ ist schon groß, doch der Turn- und Sportverein denkt noch größer. Wie Jürgen Dieckhoff verrät, sei der Verein angefragt worden, ob er sich vorstellen könne, die German Open, die international offene Deutsche Weltmeisterschaft, auszurichten. „Das ist das größte Turnier nach der Weltmeisterschaft“, erzählt er. Ob es tatsächlich dazu kommt, steht aber noch nicht fest. Darüber wolle der Vorstand noch sprechen. Ausrichter könnten sich für das Jahr 2025 darauf bewerben. „Man muss auch Ziele haben“, meint Dieckhoff.