Zu Pfingsten gab es immer ein Ständchen

Eystrup – Die Eystruperin Mariechen Kastens feiert morgen ihren 100. Geburtstag. Am Montag, 3. November 1919, erblickte sie als geborene Rabe in Dörverden das Licht der Welt. Nur wenige Jahre konnte sie eine unbeschwerte Kindheit verbringen, denn bereits mit acht Jahren verlor sie ein Elternteil, mit 13 Jahren dann auch den anderen, heißt es in einer Pressenotiz. Mariechen Kastens wuchs im Kreise von fünf Geschwistern auf und erfuhr damit trotz des Verlustes familiäre Geborgenheit. Doch die gute Zeit dauerte nicht lange an: Mit Ausbruch des Kriegs wurden ihre beiden Brüder eingezogen und kamen nie wieder nach Hause.

Mariechen Kastens verbrachte ihre gesamte Kindheit in Dörverden und arbeitete später als Magd in der Landwirtschaft. 1940 heiratete sie Wilhelm Kastens in einer Kriegstrauung. Aus dieser Ehe gingen später zwei Töchter und zwei Söhne hervor. Zusammen kümmerten sie sich um Kühe und Schweine.

Ihr Mann Wilhelm Kastens war als Hausschlachter und Zimmermann unterwegs. 1990 feierten die Eheleute goldene Hochzeit. Wilhelm Kastens starb knapp vier Jahre später.

Heute freut sich Mariechen über neun Enkel, 13 Urenkel und einen Ur-Urenkel. In Eystrup ist sie sicherlich noch bei vielen Lesern der Kreiszeitung bekannt, denn sie sorgte zehn Jahre lang dafür, dass jeden Morgen pünktlich die Heimatlektüre im Briefkasten steckte. Wenn das erledigt war, widmete sie sich ihren vielfältigen Hobbys. Unter anderem versorgte sie die ganze Familie mit selbst gestrickten Socken. Als Mitglied des Heimatvereins Eystrup nahm Mariechen Kastens zudem an vielen Veranstaltungen teil, genauso gerne wie an den Altennachmittagen.

Sportlich betätigte sie sich beim Tanzen auf den Schützen- und Erntefesten. Gerne nahm sie auch an Kaffeefahrten teil, um mal weiter wegzukommen.

Ein kleiner Höhepunk war für sie immer der Freitag vor Pfingsten. An diesem Tag sorgte ihr Sohn Wilhelm Kastens, als damaliger Stabführer des Spielmannszugs Doenhausen dafür, dass sie ein Pfingstständchen erhielt. Darauf freute sie sich jedes Jahr aufs Neue.

Seit 2014 lebt Mariechen Kastens in einem Pflegeheim in Haßbergen, wo sie an ihrem 100. Geburtstag gemeinsam mit ihrer großen Familie den Tag genießen möchte.