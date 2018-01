Pegel der Weser sinkt langsam, aber stetig

Unterhalb der Meldestufe zwei

Hoya - Die Weser hat seit Sonntagnachmittag an der Messstelle in Hoya wieder einen Pegel unterhalb der Meldestufe zwei, also unterhalb von 600 Zentimetern. Und der Pegel des Flusses sinkt langsam, aber stetig weiter.