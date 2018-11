Pastor Jann-Axel Hellwege verlässt Kirchengemeinde Balge-Schweringen

Pastor Jann-Axel Hellwege verlässt die Kirchengemeinde Balge-Schweringen zum 31. Januar 2019. Er wechselt nach Bad Pyrmont und tritt dort eine ganze Pfarrstelle an. In Balge und Schweringen füllte Hellwege ledigklich eine halbe Stelle aus.

Balge/Schweringen - Von Rebecca Göllner. Seit sieben Jahren ist Jann-Axel Hellwege (61 Jahre) Pastor der Kirchengemeinde Balge und der Kapellengemeinde Schweringen.

In den vergangenen Monaten tauchte sein Name zwangsläufig immer wieder im Zusammenhang mit der sogenannten Schweringer „Vaterlandsglocke“ in den Medien auf. Viel Druck lastete auf seinen Schultern. Zu viel? Nun hat er sich dazu entschieden, die Kirchengemeinde zu verlassen und eine Pfarrstelle in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln) anzutreten. Die Kreiszeitung hat ihn zum Interview getroffen.

Herr Hellwege, Sie verlassen zum 31. Januar die Kirchengemeinde Balge und die Kapellengemeinde Schweringen. Warum?

Als ich 2012 hierher kam, war es mein Ziel, mein Gedanke, dass es meine letzte Stelle vor der Rente ist. Ich hätte diese auch gerne weitergeführt, aber seit Anfang 2018 gab es viele Anzeichen, die auf Veränderung hingedeutet haben.

Was meinen Sie damit?

Na ja, das Öffentlichwerden der Glocke in 2017 war noch kein einschneidendes Erlebnis. Vielmehr habe ich mich darauf gefreut, mich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und diese aufzuarbeiten. Aber Anfang 2018 wurde mir quasi das Heft aus der Hand genommen und gesagt, es müsse etwas geschehen. Es wurde viel Druck erzeugt und so nahm das Unheil seinen Lauf. Auf Vorschläge meinerseits haben höhere Instanzen kritisch reagiert.

Und was war dann das einschneidende Erlebnis?

Als in der Karwoche (Anm. d. Red.: Unbekannte flexten Hakenkreuz und Inschrift ab) Fakten geschaffen worden sind, merkte ich, dass ich als Pastor und auch die Kapellengemeinde nicht mehr mit einbezogen werden. Und so ging es dann weiter. Ich habe versucht, mich gegenüber des Kirchenkreises zu artikulieren, aber ich wurde nicht gehört. Und auch nur wenige Schweringer haben das offene Gespräch gesucht. Es wurde viel darüber, aber nicht miteinander gesprochen. Und es gab viele vorgefasste Meinungen. Auch einige Alleingänge und eigenmächtiges Handeln, gerade nach der Neubesetzung des Kapellenvorstands im Juni, haben mich dazu bewegt, das alles nicht weiter begleiten zu wollen. Die Glocke hat leider eine Dominanz bewirkt, die das Vertrauen geschädigt hat.

Was hätten Sie sich gewünscht, wie mit der Causa Glocke und mit dem Geschehen kurz vor Ostern umgegangen wird?

Ich frage mich oft, wie diejenigen, die die Inschrift und das Symbol abgeflext haben, jetzt damit leben. Manchmal macht man ja Dinge in einer Kurzschlussreaktion, die man später bereut. Als Seelsorger unterliege ich der Schweigepflicht und hätte darüber mit ihnen sprechen können. Und auch im Gottesdienst habe ich immer wieder versucht, den Schuldcharakter und die Vergebung zu thematisieren. Was die Generationen vor uns gemacht haben, hat auch heute noch Auswirkungen auf uns. Aber ich glaube mittlerweile, dass in dieser Angelegenheit das geistliche Amt und der Glaube keine Rolle mehr spielen.

Aber es gab in den sieben Jahren, in denen sie in Balge lebten, auch schöne Zeiten?

Klar, wir haben vieles miteinander ausprobiert und durchgeführt. Wir haben das Gemeindeleben mit Inhalt gefüllt. Besonders Spaß gemacht haben mir die Glaubenskurse, den ersten haben wir gemeinsam mit der Kirchengemeinde Bücken veranstaltet und den letzten unter dem Titel „Perlen des Glaubens“. Zum Wohlbefinden tragen natürlich auch die Beziehungen bei, die man aufbaut und die auch weiterhin bestehen bleiben. Andere haben auch gelitten. Beispielsweise habe ich mehrfach Gegenstände unter meinem Auto gefunden, unter anderem mit Nägeln gespickte Bretter.

Zeit also für einen Neustart?

Ja, auch wenn es mir leidtut für diejenigen, denen der Glaube noch etwas bedeutet, die ein gutes Miteinander gepflegt und gemeinsam Gottesdienste gefeiert haben.

Was steht noch auf Ihrer To-do-Liste, bevor sie Ihre neue Stelle in Bad Pyrmont antreten?

Eine Herausforderung wird sicherlich zum Einstieg in das neue Kirchenjahr die inhaltliche Gestaltung der Gottesdienste an Weihnachten sein und diese gemeinsam fröhlich zu feiern. Wichtig ist mir auch, den „Laden“ verwaltungstechnisch gut zu hinterlassen. Das Pfarrbüro ist gut geführt, denke ich. Ein Anliegen ist auch, dass meine Aufgaben auf Kirchenkreisebene weitergeführt werden. Für die Partnerschaftsarbeit mit dem Kirchenkreis Pretoria in der Republik Südafrika ist schon jemand gefunden, für die Notfallseelsorge gestaltet sich das schwieriger.

Gibt es schon eine Nachfolge für Sie?

Der Kirchenkreis ist verpflichtet, dafür zu sorgen. Meine Stelle würde ja noch bis 2023 laufen. Ich gehe davon aus, dass es zunächst eine Vakanzregelung geben und die Stelle dann ordnungsgemäß ausgeschrieben wird. Wie schnell jemand gefunden wird, muss man sehen. Zum einen, weil es sich nur um eine halbe Stelle handelt, und zum anderen, weil das Thema Glocke es vielleicht nicht so einfach machen wird – oder eben doch. Der oder die Neue kommt, wenn das Meiste abgeschlossen ist.