Fördergemeinschaft Hoya will „PaPlaPa“ aus der Versenkung holen

Von: Nala Harries

Tanzen, feiern und alte Freunde wiedersehen: Das zeichnet die Parkplatzparty beziehungsweise die „PaPlaPa“, wie sie von vielen nur genannt wird, aus. Zuletzt fand diese im Jahr 2018 statt. © oliver siedenberg

Hoya – Es gibt einen ersten Hinweis darauf, dass 2023 nach langer Pause endlich wieder die Parkplatzparty in Hoya stattfinden könnte: Im Online-Veranstaltungskalender von DJ „Schall und Rauch“, der mit seiner Musik stets die Gäste auf die Tanzfläche des großen Zelts zog, ist die beliebte Feierlichkeit für den 8. September dieses Jahres eingetragen. Ein Knaller. Denn die „PaPlaPa“, wie sie von vielen nur genannt wird, fand zuletzt im Jahr 2018 statt.

Seitdem ist die Fördergemeinschaft Hoya, die für die Organisation verantwortlich zeichnet, bestrebt, ein neues Konzept für die Party auszuarbeiten. Denn schon in den Jahren davor entwickelte sich die Veranstaltung mehr und mehr zu einem Verlustgeschäft. Aufgrund des immensen Kostenaufwands musste die Fete 2019 erstmals ausfallen, dann kam Corona, und an große Events war nicht zu denken.

Aber mittlerweile sind alle Pandemie-Einschränkungen zurückgenommen worden. Besteht also Hoffnung, dass die Parkplatzparty 2023 wiederbelebt wird? Verbindlich sei das Ganze noch nicht, meint DJ „Schall und Rauch“ zu dem Termin in seinem Veranstaltungskalender. Dass es tatsächlich zur Umsetzung kommt, ist aber auf jeden Fall der Wunsch der Fördergemeinschaft Hoya. „Wir würden die ,PaPlaPa’ so gern wieder stattfinden lassen“, unterstreicht Vorsitzende Katrin Schwandt auf Nachfrage.

Allerdings muss dafür noch eine Hürde genommen werden. „Es gibt ein großes Problem: Das Zelt ist immens teuer“, erläutert sie, was einer Durchführung aktuell noch im Weg steht. Knapp 11 000 Euro müsste die Fördergemeinschaft dafür auf den Tisch legen. „Und das Geld haben wir einfach nicht“, stellt die Vorsitzende klar. Möglich sei dies nur, wenn im gleichen Zuge der Eintrittspreis erhöht würde. So müssten Gäste statt der drei Euro aus den vergangenen Jahren um die zehn Euro zahlen. Nur so seien die Kosten für das Zelt zu stemmen. Das wolle die Fördergemeinschaft jedoch niemanden zumuten. „Und dann wird auch sicherlich niemand kommen“, ist sich Schwandt sicher.

2019 musste die „PaPlaPa“ bereits wegen zu hoher Kosten ins Wasser fallen. Und damals kostete das Zelt noch um die 4 500 Euro, hieß es während der Jahreshauptversammlung vor rund vier Jahren. Im Allgemeinen hätten die Ausgaben aber schon länger die Einnahmen überstiegen. Die Teilnehmerzahlen des Firmenstammtisches waren rückläufig, zudem fehlte es an Vereinen, die mitmachen wollten. „Ich glaube jedoch, dass in diesem Jahr der Andrang groß sein würde, da die Parkplatzparty so viele Jahre ausfallen musste“, lautet Katrin Schwandts persönliche Meinung. „Es ist einfach wichtig, dass die ,PaPlaPa’ in Hoya wieder stattfindet“, findet sie.

Daher gebe es Überlegungen, sich das Zelt zu teilen, berichtet die Vorsitzende. So könnte zum einen die Party darin stattfinden und zum anderen könnten sich dort Unternehmer aus Hoya beispielsweise während einer Messe präsentieren, erläutert Katrin Schwandt die Idee. Ein solches Geschäftsmodell kam bereits während der Jahreshauptversammlung im Jahr 2019 zur Sprache. Damals schlug Walter Weber vom Elektrofachmarkt „Weber & Wohlers“ vor, das Zelt außerhalb der „PaPlaPa“ für eine Gewerbeschau nach der Art „Hoya stellt sich vor“ zu nutzen.

Ob sich das Ganze umsetzten lässt, bleibt noch abzuwarten. Die Fördergemeinschaft Hoya sucht derzeit jedenfalls energisch nach Lösungen, damit die Party in diesem Jahr endlich wieder auf dem Guderparkplatz in Hoya stattfinden kann.